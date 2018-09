Montemagni (Lega): “Centrale dello spaccio a Capannori, plauso alle forze dell’ordine nel giorno del varo del decreto sicurezza”

Altre notizie brevi

martedì, 25 settembre 2018, 20:37

Il calendario istituzionale della Polizia di Stato 2019 verrà realizzato da 12 fumettisti professionisti che, attraverso i loro disegni, racconteranno il lavoro della Polizia di Stato.

martedì, 25 settembre 2018, 20:33

Venerdì 28 settembre presso CLUBMID*ORI situato Via dei Gianni, n.197/d, SS. Annunziata si terrà la seconda serata di selezioni del concorso canoro “Il Musichiere” organizzato e presentato dal Dj Claudio Petroni.

martedì, 25 settembre 2018, 18:47

Adesso è ufficiale. Dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe, è stop ai finanziamenti governativi per la riqualificazione dei quartieri San Vito e San Concordio (Quartieri Social). È infatti arrivata oggi al comune di Lucca una nota ufficiale che comunica la sospensione dell'erogazione delle risorse previste dal bando periferie.

martedì, 25 settembre 2018, 18:09

L'amministrazione comunale ringrazia i giostrai e i gestori delle attrazioni del Luna Park che anche quest'anno hanno messo a disposizione degli alunni delle scuole comunali biglietti gratuiti. Da domani, mercoledì 26, fino a venerdì, infatti, per i ragazzi sarà possibile andare al Luna Park con i biglietti omaggio e godersi...

martedì, 25 settembre 2018, 17:10

Sistema Ambiente S.p.A. informa:

martedì, 25 settembre 2018, 14:14

Sabato 29 settembre alle ore 9.30, presso la Torre Guinigi in via Sant’Andrea 45 a Lucca, si inaugura “Silence”, personale del pittore Guido Morelli, curata dalla galleria BessArte di Lucca. In esposizione recenti oli su tela e tecniche miste su carta.

martedì, 25 settembre 2018, 13:06

Alla Misericordia di Macinaia e San Giusto sono disponibili 15 posti per il servizio civile universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono 3 ed alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. Domande entro le ore 18 del 28 Settembre 2018.

martedì, 25 settembre 2018, 12:57

Domenica 14 ottobre FAMU "Famiglie al museo" al Museo della Cattedrale di Lucca. Un percorso alla scoperta delle arti minori ...perchè non sempre gioielli e miniature sono visti come opere d'arte!

martedì, 25 settembre 2018, 08:58

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) interviene dopo il rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità a seguito della propria visita al San Luca."Abbiamo letto con sorpresa - esordiscono - del rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità per non essere stati al...

lunedì, 24 settembre 2018, 21:12

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Carrarese, in programma giovedì 27 settembre alle ore 20.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2.