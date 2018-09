Piante officinali: un seminario a Lucca

Altre notizie brevi

lunedì, 24 settembre 2018, 10:00

Il 22 settembre presso la sede della ASD Marciatori Antraccoli, in presenza della commissione di estrazione e dei delegati del sindaco si è svolta l’estrazione a sorte dei biglietti vincenti; sono risultati vincenti biglietti n°

lunedì, 24 settembre 2018, 08:52

"La mancanza di sicurezza è tangibile, reale e non è una percezione, al contrario di quanto afferma il sindaco e la sua giunta" - così inizia il comunicato di Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca e piana che continua - "Chiediamolo alla donna che, a Sant'Anna, ha trovato un...

domenica, 23 settembre 2018, 22:45

Il comitato provinciale Unicef fa presente che anche quest'anno si svolgerà la "Festa dei nonni e dei nipoti" a Lucca. L'iniziativa si terrà in Piazza del Giglio venerdì 28 e sabato 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 19.

domenica, 23 settembre 2018, 22:40

Non si arresta la forza del Tau Calcio Altopascio che porta a casa anche la seconda partita di campionato di Prima Categoria, battendo per 3 a 2 il River Pieve. Una partita tutt'altro che facile, iniziata con il River Pieve che per diverse volte nel corso del primo tempo mette...

domenica, 23 settembre 2018, 18:09

Mercoledì 26 settembre alle 17,30 l’associazione di artisti Lucchesi ArteinLucca inaugura la mostra “Singolari Viaggiatori” Rassegna s’Arte 2018, nei suggestivi spazi delle Cucine di Villa Bottini nel centro storico di Lucca. L’evento vedrà coinvolti 37 artisti con l’esposizione di opere pittoriche, sculture, fotografie, installazioni.

domenica, 23 settembre 2018, 11:31

La Rossano Brazzi Band è una divertente realtà musicale di Lucca, che in poco tempo si è fatta notare in tante iniziative di successo. Nel giugno 2017 hanno vinto il Postepay Crowdsound che ha permesso l'incisione de Il nuovo primo disco, un album che raccoglie dodici brani originali dalle atmosfere...

domenica, 23 settembre 2018, 10:26

Lunedì 24 settembre alle 11 i Comitati Sanità Lucca effettueranno sopralluogo all'ospedale San Luca. Scopo della visita è quello di verificare il numero di posti letto disponibili per la degenza e il rispetto della promessa fatta dalla Asl Toscana Nordovest sul rispetto della non promiscuità maschio/femmina nelle camere di degenza.

sabato, 22 settembre 2018, 19:24

Martedì 25 settembre alle 21 (ingresso gratuito) a Lucca presso il Palazzo Ducale - Sala Tobino - si terrà la conferenza 'La patologia ossessiva compulsiva e l'ossessione demoniaca". Inserita nel Calendario del Settembre Lucchese, in collaborazione conl'Amministrazione Provinciale di Lucca ed organizzata dal Centro di Terapia Strategica, vedrà la partecipazione...

sabato, 22 settembre 2018, 12:44

Prosegue l' avanzamento del cantiere per il risanamento della rete fognaria nel centro di Capannori. A partire da lunedì 24 settembre via dei Colombini, attualmente a doppio senso di marcia, tornerà a senso unico. Nella giornata di domani (domenica) infatti tornerà percorribile in gran parte l'incrocio tra via Carlo Piaggia...

sabato, 22 settembre 2018, 12:40

L'idea nasce in uno dei cantieri del Piano Agos 2020, all'interno dell'asse strategico "Transformation" : il cantiere "best working", che ha per obiettivo far diventare Agos uno dei best place to work in Italia, attuando modalità di interazione flessibili per lavorare meglio/stare meglio e per servire meglio i clienti.