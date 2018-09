Porcari: il sindaco Fornaciari replica alla richiesta di un consiglio straordinario

Altre notizie brevi

venerdì, 21 settembre 2018, 16:00

AEROMODELLISMO: RICEVUTA L'ASSOCIAZIONE AELIANTE IN VISTA DEL CAMPIONATO ITALIANO E DEL TROFEO CITTA' DI CAPANNORIUn finale di stagione ricco di impegni per i ragazzi dell'associazione Aeliante di Capannori. Dopo i successi ai campionati europei in agosto e alla prima gara del campionato italiano di aeromodellismo a volo libero a inizio...

venerdì, 21 settembre 2018, 15:44

Il movimento genera il futuro. Meglio iniziarlo bene. Sabato 22 settembre a Fuoricentro (San Concordio, Lucca) un pomeriggio a ingresso libero dedicata alle attività per piccoli e piccolissimi, con le loro mamme.

venerdì, 21 settembre 2018, 14:57

Lunedì 24 settembre alle ore 21 presso i locali della Croce Verde di Porcari, si terrà l’Assemblea dell’associazione Happy Porcari, a cui sono invitati a partecipare tutti gli associati e tutti coloro i quali vorranno partecipare all’organizzazione del Carnovale Porcarese 2019.

venerdì, 21 settembre 2018, 13:17

"In Toscana abbiamo oltre 200mila persone povere o che vivono in uno stato di indigenza. Numeri in aumento, frutto della crisi che ci ha investito dal 2008. Perché la "ripresina" di questi ultimi tempi ha inciso sul reddito pro capite ma ha aumentato anche le disuguaglianze e ha visto crescere...

venerdì, 21 settembre 2018, 12:12

Michele Panzieri, segretario generale Uiltrasporti Toscana, interviene in merito alla situazione di CFT chiedendo l'apertura d un confronto."Le notizie comparse sulla stampa in merito alla situazione di CFT non giungono improvvise, infatti la situazione che si è venuta a determinare nella cooperativa ha origini lontane ed ha trovato nell'accordo relativo...

venerdì, 21 settembre 2018, 11:36

La società biancorossa comunica che l'amichevole prevista per domani sera, sabato 22 settembre al PalaTagliate, è stata annullata causa un grave lutto occorso ad una tesserata di Torino. Il Basket Le Mura porge le sue più sentite condoglianze alla giocatrice Valeria Trucco per la recente scomparsa del padre.

venerdì, 21 settembre 2018, 10:55

"La Garbotta – Associazione Culturale don Arcangelo Del Carlo" invita la popolazione a partecipare, sabato 22 settembre alle 21 nella chiesa di S. Michele Arcangelo in S. Angelo in Campo, alla presentazione del nuovo libro del professor Nicola Laganà, dal titolo "Da Sant'Angelo in Cornuta a Sant'Angelo in Campo –...

venerdì, 21 settembre 2018, 10:48

Dopo il successo riscosso lo scorso anno tornano i cicli di incontri culinari chiamati "i mangiari della mi' nonna" che si terranno ogni lunedì a partire dal 1 ottobre presso i locali delle cucine dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 di San Concordio in Piazzale Aldo Moro, dalle 18.30 alle 21.30 a...

venerdì, 21 settembre 2018, 09:57

L’ANPI Provinciale e il Comitato ANPI Sezione intercomunale di Lucca si esprimono sugli ultimi accadimenti avvenuti nella nostra città. "Non è molto lontano - dichiarano - il tempo in cui si stigmatizzavano gli episodi che si andavano ripetendo, come frutto di “ rigurgito “ fascista “ od anche “ di...

giovedì, 20 settembre 2018, 18:34

Sabato 22 settembre, nell'ambito delle iniziative nazionali e internazionali dedicate alla tutela ambientale che hanno luogo in questo periodo, l'amministrazione comunale di Montecarlo, in collaborazione con Ascit e le Associazioni del territorio, organizza "puliAMO Montecarlo", giornata di volontariato ambientale in cui ragazzi, associazioni e cittadini possono dare il loro contributo,...