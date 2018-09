Ringraziamento della famiglia di Lino Bigongiari per la Medicina Setting B del S. Luca

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 settembre 2018, 17:26

La Regione Toscana con Decreto n.14140 del 12.09.2018 ha riconosciuto la Domus Romana Lucca “Museo di Rilevanza Regionale, visti i risultati dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica ai sensi del L.R.21.2010.

mercoledì, 19 settembre 2018, 17:13

Sabato 22 settembre doppio appuntamento con Maurizio Giammarco alla Scuola di Musica Sinfonia. Il celebre saxofonista terrà una masterclass di improvvisazione jazz per tutti gli strumenti dalle 10.30 alle 16.30, mentre la sera alle 21.30 sarà in concerto insieme al Sinfonia Jazz Combo, gruppo dei docenti del dipatimento jazz della...

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:00

Tre storie del passato, tre vicende da ricordare e tramandare diventano protagoniste del palcoscenico. È questo il filo conduttore degli spettacoli del ciclo “Memoria e teatro” promossi dal Comune di Capannori nell’ambito de “La via della Memoria” che si svolgeranno ad Artè in via Carlo Piaggia.

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:31

Prende il via, sotto l'egida della Biblioteca Comunale Carlo Cassola di Montecarlo e la cooperativa Art Arte che la gestisce, un corso di scrittura creativa aperto alla cittadinanza ed al pubblico, nonché agli studenti delle scuole secondarie, superiori ed universitari.

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:08

Stefano Landi per la categoria 'Sportman', Leone Gambardella per la categoria 'Intermedia', Rodolfo Natale per la categoria 'Avanzata', Matteo Barbato per le categorie 'Illimitata' e 'Freestyle'. Sono questi i vincitori del Campionato italiano di acrobazia aerea a motore svoltosi da venerdì a domenica scorsi all'aeroporto di Capannori a Tassignano nell'ambito...

mercoledì, 19 settembre 2018, 14:39

Stanno procedendo con circa un giorno di anticipo i lavori di risanamento fognario nel centro di Capannori eseguiti da Acque spa per migliorare il servizio offerto ai cittadini. Di conseguenza vengono anticipate le date di chiusura di alcune strade e delle relative modifiche alla viabilità.

martedì, 18 settembre 2018, 16:32

Stamattina, brutta disavventura per un lucchese di 87 anni. Si è perso nei boschi del morianese mentre cercava funghi. Dopo le prime ricerche, il figlio che era con lui, molto preoccupato, ha chiamato il 113. Si è subito attivata la macchina delle ricerche, con la sinergia della polizia di stato,...

martedì, 18 settembre 2018, 15:55

Una cena in piazza in supporto di tante famiglie lucchesi in difficoltà. E' questa l'iniziativa che CasaPound Italia ha in programma per sabato 22 settembre in Pelleria. La cena si svolgerà nella piazza adiacente alla chiesa di San Tommaso, a partire dalle ore 20:30.

martedì, 18 settembre 2018, 15:42

Entra nella fase finale il Premio Pontremoli 2018, bandito dalla CIA-Agricoltori italiani delle province di Lucca e Massa Carrara, e rivolto ai giovani agricoltori toscani che operano in contesti di particolare svantaggio, o d'isolamento geografico e sociale: a chi resta sull'Appennino, e promuove un’agricoltura che è anche presidio del territorio.

martedì, 18 settembre 2018, 15:17

Dopo un'approfondita selezione siamo lieti di annunciare i nomi dei partecipanti al corso di alta formazione per la scrittura cinematografica "Scrivere Cinema 2018".