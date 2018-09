Sabato si inaugura “Silence”, la personale del pittore Guido Morelli

martedì, 25 settembre 2018, 14:14

Sabato 29 settembre alle ore 9.30, presso la Torre Guinigi in via Sant’Andrea 45 a Lucca, si inaugura “Silence”, personale del pittore Guido Morelli, curata dalla galleria BessArte di Lucca. In esposizione recenti oli su tela e tecniche miste su carta. Si tratta di raffinati lavori dall’impronta materica, nei quali sono raffigurati sintetici paesaggi naturali: questi ultimi non sono però evocazioni di luoghi reali, bensì composizioni, in cui ciò che conta è la ricerca di una determinata struttura, di una forma fondata su un gioco di rispondenze e su un equilibrio di spazi. Quella di Morelli è una pittura per così dire ‘mentale’, in cui è accentuata la dimensione della memoria: l’artista si concentra su un linguaggio psicologico del dipinto, allontanandosi da qualsiasi aspetto descrittivo e mirando a una pura fusione di cromatismi e luminosità. Guido Morelli, nato a La Spezia nel 1967 e da anni residente in provincia di Piacenza, ha all’attivo un nutrito curriculum espositivo, con numerose personali e collettive in tutta Italia e all’estero. Tra i più significativi riconoscimenti alla sua pittura si segnala l’acquisizione di opere di grandi dimensioni da parte della Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1998 e del MIM (Museum in Motion) di Castello di San Pietro in Cerro (Pc) nel 2008. La mostra, patrocinata dal Comune di Lucca, è organizzata in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio ed è corredata di catalogo con introduzione di Umberto Buscioni. Rimarrà aperta fino al 26 ottobre 2018, tutti i giorni, con orario 9.30 – 18.30. Info: 0583 050627; info@bessarte.it.