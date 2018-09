Tau corsaro a Ponte a Moriano

Altre notizie brevi

domenica, 16 settembre 2018, 13:25

Francesco Colucci (+Europa) scriva una lettera aperta al sindaco di Capannori, nonché presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini in merito alla nuova viabilità e al casello di Mugnano.

sabato, 15 settembre 2018, 21:12

Lunedì 17 settembre ricorre il 3° anniversario del pasquale transito dell’Arcivescovo mons. Bruno Tommasi ed il 28° di mons.Giuliano Agresti (18 settembre 1990). Nella Cattedrale, dove riposano le loro spoglie mortali, lunedì 17 settembre alle ore 10,00 (e non alle 18,00 come precedentemente comunicato) l’Arcivescovo Mons.

sabato, 15 settembre 2018, 15:52

Per la prima volta il comune di Porcari e i suoi produttori saranno presenti al più prestigioso appuntamento con il food in Italia, "Terramadre Salone del Gusto 2018" in programma dal 20 al 24 settembre a Torino. Il gruppo di Porcari Agricola sarà presente nello spazio allestito dallo Slow Food...

sabato, 15 settembre 2018, 12:55

Lunedì 17 settembre alle ore 21.00 presso la scuola primaria di Sant'Angelo in Campo si terrà un'assemblea per illustrare alla cittadinanza i lavori di riqualificazione dell'impianto di smistamento rifiuti di Sistema Ambiente di Via Ducceschi che inizieranno entro la fine dell'anno.

sabato, 15 settembre 2018, 12:32

Si terrà domani (16 settembre) dalle ore 9 alle ore 19 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini

sabato, 15 settembre 2018, 10:58

"Stiamo correndo un rischio enorme, se la Regione non si muove subito sarà un disastro per molte delle nostre produzioni", così il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis lancia l'allarme peste suina dopo la conferma da parte della Commissione europea della notifica da parte del Belgio di due casi...

venerdì, 14 settembre 2018, 17:59

Come lo scorso anno Il Baluardo gruppo vocale lucchese , la Comunità di S. Maria Corteorlandini ( S. Maria Nera ) e il Comune di Lucca, organizza la mostra-concorso dei presepi trasportabili. I presepi dovranno avere come misura massima 100cm x100cm.

venerdì, 14 settembre 2018, 15:39

Il 22 settembre Match it NOW, giornata nazionale per il reclutamento di donatori di midollo osseo, arriverà anche a Viareggio, in piazza Campioni, dalle 14 alle 21.

venerdì, 14 settembre 2018, 15:33

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento del capogruppo della Lega Giovanni Minniti che esprime solidarietà alle forze dell'ordine dopo i fatti di Torino."Il segretario generale del sindacato autonomo di lolizia Stefano Paoloni, bene ha fatto a stigmatizzare il comportamento di alcuni cittadini che, a Torino, hanno aizzato alcuni delinquenti contro la polizia.

venerdì, 14 settembre 2018, 13:54

Domani, sabato 15 settembre alle ore 17.30 è in programma l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione della frazione di Zone realizzata in particolare grazie alla nuova rotatoria costruita dall'amministrazione comunale all'incrocio tra via Pesciatina, via della Cateratta, via Don Emilio Angeli e via della Fratina che ha reso più sicuro e...