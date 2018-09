Torna a grande richiesta il mercatino dell'usato 'Mercanti per caso' al Foro Boario

venerdì, 7 settembre 2018, 16:42

Ogni anno sembra diventare sempre più faticoso riuscire ad avere le date per la manifestazione "Mercanti per caso - Il mercatino delle carabattole" una manifestazione che tutta la Toscana invidia, eppure non si sa come mai, l'Amministrazione nonostante ormai siano nove anni che viene realizzata, avere queste date è una vera e propria corsa ad ostacoli!

Che dobbiamo fare questa è l'Italia e Lucca rispecchia lo standard nazionale. Le date del secondo semestre del 2018, che avrebbero dovute esser messe fuori ad inizio anno vengono date ad agosto (della serie meglio tardi che mai!!) e saranno:

8/9 SETTEMBRE 2018

27/28 OTTOBRE 2018

L'idea di questa manifestazione - è scritto in una breve nota - che tutti ormai ci copiano, era nata nel 2009 e doveva essere importante in quanto si dava modo di sensibilizzare la gente passando dall'usa e getta all'usa e riusa; e visto la questione dei rifiuti sempre più critica doveva esser capita da chi di dovere, in modo da svilupparne le mille sfaccettature in linea con le direttive dell'Unione Europea che ha riassunto la cosa in quattro "R" iniziando da "RISPARMIO" delle materie prime, il "RIUSO" dei prodotti, il "RICICLO" degli oggetti e da ultimo ma non certo per ordine di importanza il "RECUPERO" dell'energia contenuta negli oggetti (es. gas combustibili). L'Ass. "LUCCA in", vi invita a seguirci per tutte le altre informazioni su Facebook (@MercantiPerCaso.IlMercatinoDelleCarabattole o @associazione.lucca.in) o sulla nostra pagina web www.mercantipercaso.com ( che da un paio di anni è diventato anche un mercatino online con tanti annunci interessanti), telefonicamente al numero 333/1606368.