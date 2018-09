Torna la mostra-concorso dei presepi trasportabili

Altre notizie brevi

venerdì, 14 settembre 2018, 15:39

Il 22 settembre Match it NOW, giornata nazionale per il reclutamento di donatori di midollo osseo, arriverà anche a Viareggio, in piazza Campioni, dalle 14 alle 21.

venerdì, 14 settembre 2018, 15:33

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento del capogruppo della Lega Giovanni Minniti che esprime solidarietà alle forze dell'ordine dopo i fatti di Torino."Il segretario generale del sindacato autonomo di lolizia Stefano Paoloni, bene ha fatto a stigmatizzare il comportamento di alcuni cittadini che, a Torino, hanno aizzato alcuni delinquenti contro la polizia.

venerdì, 14 settembre 2018, 13:54

Domani, sabato 15 settembre alle ore 17.30 è in programma l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione della frazione di Zone realizzata in particolare grazie alla nuova rotatoria costruita dall'amministrazione comunale all'incrocio tra via Pesciatina, via della Cateratta, via Don Emilio Angeli e via della Fratina che ha reso più sicuro e...

venerdì, 14 settembre 2018, 09:34

Il comune di Porcari tende la mano a chi apre una nuova attività o assume dipendenti a tempo indeterminato. Lo fa con due avvisi - che rimarranno in pubblicazione sull’albo pretorio sino al prossimo 10 ottobre - che stabiliscono le modalità di accesso ai contributi e l’iter per la presentazione...

venerdì, 14 settembre 2018, 08:55

Massimiliano Bindocci, esponente del M5S, interviene sulla questione delle chiusure festive dicendosi favorevole alla riduzione del lavoro domenicale nel commercio."La questione del lavoro domenicale del commercio - esordisce - è una questione importante e complessa. Da sindacalista e da politico sono per ridurre il lavoro domenicale nel commercio da sempre"."Diverse...

giovedì, 13 settembre 2018, 15:56

Il Comune di Lucca, in qualità di capofila della conferenza zonale della piana di Lucca, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti del terzo settore da inserire in un elenco da cui attingere per realizzare attività di formazione, tutoraggio, laboratori e progetti di promozione della qualità del sistema educativo...

giovedì, 13 settembre 2018, 15:16

Il Comune ha pubblicato un bando di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di "Esperto di fascia B per l'espletamento di attività in materia tecnica" categoria D, posizione giuridica D1.

giovedì, 13 settembre 2018, 13:06

La casa di produzione cinematografica lucchese ODU Movies srl, in collaborazione con il comune di Lucca, l'Opera delle Mura e il Polo Tecnologico Lucchese, annuncia un Casting per un importante film di Bollywood (come si definisce il cinema popolare indiano), con protagonista uno dei più grandi attori del cinema indiano, Prabhas.

giovedì, 13 settembre 2018, 13:05

Acque SpA comunica che, per esigenze organizzative interne, mercoledì 19 settembre gli uffici del PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) non effettueranno servizio al pubblico dalle ore 12.30 alle 14.

giovedì, 13 settembre 2018, 12:58

Come ogni anno, alcuni amici si ritrovano insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX Settembre, a Lucca. Con tale cerimonia si ricorda e si celebra la data del XX Settembre 1870, quando Roma divenne la capitale d’Italia e cessò la fine...