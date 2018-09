Un corso di formazione contro la violenza di genere

Altre notizie brevi

In occasione di questa edizione 2018 di Photolux sono state attivate delle nuove collaborazioni che premieranno due dei migliori portfolio selezionati durante le Letture del 24-25 novembre a Lucca.

venerdì, 7 settembre 2018, 13:09

I lavori all'asilo nido Acquario di San Concordio non sono ancora conclusi in quanto non si è ancora arrestato il gocciolamento dell'acqua dovuta alle infiltrazioni a seguito delle forti piogge di sabato 1 settembre, pertanto dovranno proseguire anche nei prossimi giorni, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento.

venerdì, 7 settembre 2018, 12:42

Un incontro particolarmente significativo quello Organizzato dal Club Soroptimist di Lucca sul tema “LIBERA…MENTE; riconoscere e affrontare la manipolazione psicologica” in programma martedì 11 settembre alle ore 17.00 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. Oggi più che mai questo tema risulta essere attuale visto quanto la violenza psicologica sia molto...

venerdì, 7 settembre 2018, 12:32

Massimiliano Bindocci, esponente del Movimento 5 Stelle, si rivolge al primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, affinché revochi la delega per i diritti umani a Bianucci."Il sindaco - esordisce - revochi a Bianucci la delega per i diritti umani, la delega di per sè è una invenzione, ma ci può...

venerdì, 7 settembre 2018, 12:29

Come annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, a partire da lunedì 10settembre, in concomitanza con la chiusura del cantiere Geal nel tratto fra via Sandei e via Antonioli, in questo tratto la via di Tiglio tornerà a doppio senso di marcia.

venerdì, 7 settembre 2018, 11:35

Ultima chiamata per partecipare a CreaTech, l'hackathon che si terrà il 4 e 5 ottobre presso il Real Collegio di Lucca, all'interno della XIV edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali. Obiettivo di questa edizione di CreaTech è sviluppare un'applicazione software che sia in grado di raccontare il territorio di...

venerdì, 7 settembre 2018, 11:18

La variante in questione riguarda un'area di proprietà comunale nel quartiere di San Concordio, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, un tempo occupata dalle Officine Italgas e, successivamente, dalla società Gesam Spa, attualmente in stato di abbandono. In particolare la variante prevede una modifica della destinazione d’uso per realizzare attrezzature...

venerdì, 7 settembre 2018, 11:15

Il 16 settembre alle 16 le guide abilitate di Natourarte propongono un affascinante viaggio attraverso luoghi di culto e altre emergenze materiali, per conoscere più da vicino i tempi in cui Lucca era meta agognata di pellegrini provenienti dai luoghi più remoti.

venerdì, 7 settembre 2018, 10:38

Danni alle coltivazioni, ai boschi e ai vigneti. "In un anno si stima una perdita pari a 600mila euro e con la popolazioni di caprioli in aumento di almeno il 25 per cento, le cose non possono che peggiorare", dichiara Simone Ciuffi, responsabile settore Caccia di Confagricoltura Toscana.

venerdì, 7 settembre 2018, 10:21

Luigi Parucchiere festeggia i 50 anni di attività in Piazza San Frediano. Domenica 9 settembre alle 16 appuntamento per un brindisi in compagnia di arte e musica: saranno esposte opere di Fabrizio Barsotti, Francesco Fella, Alfio Bichi e Simone Chelini.