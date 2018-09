Una giornata all'insegna del divertimento per i figli dei dipendenti di Agos

sabato, 22 settembre 2018, 12:40

L'idea nasce in uno dei cantieri del Piano Agos 2020, all'interno dell'asse strategico "Transformation" : il cantiere "best working", che ha per obiettivo far diventare Agos uno dei best place to work in Italia, attuando modalità di interazione flessibili per lavorare meglio/stare meglio e per servire meglio i clienti.

Molte sono infatti le iniziative di Agos in cantiere per favorire il work life balance come ad esempio lo smartworking, diventato ormai una realtà per molti dipendenti.

L'attenzione ai dipendenti e alle loro famiglie si concretizza anche nel riconoscimento di un bonus bebè di 500€ che il dipendente può richiedere alla nascita di ogni figlio.

Negli ultimi 12 mesi sono stati erogati da Agos 60 buoni bebè per un totale di 30.000 euro.