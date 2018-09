Unione italiana ciechi ed ipovedenti: quattro posti per il servizio civile

Altre notizie brevi

martedì, 11 settembre 2018, 16:07

Ultimi biglietti gratuiti disponibili per il recital lirico realizzato da Alice Pizza in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale di Via San Paolino 22. L'evento, in programma domani (mercoledì 12 settembre) alle ore 18.30 in Piazza Cittadella, vedrà impegnate Shoko Okada e Luna Lee (soprano) e Ludmilla Schiavotti (mezzosoprano), in un...

martedì, 11 settembre 2018, 13:54

Tutto pronto per l'apertura dello sgambatoio comunale per cani. L'area dove far correre, giocare e socializzare gli amici a quattro zampe che si trova a Capannori nell'area a verde dietro il palazzo comunale sarà inaugurata giovedì 13 settembre alle ore 11.30.

martedì, 11 settembre 2018, 12:49

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti espone fino al 15 settembre presso la Casermetta San Frediano in occasione della mostra collettiva della Costituzione Italiana. Aperta in orario 10-12; 16-18.

martedì, 11 settembre 2018, 11:36

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione gratuito per giovani fra i 16 e i 18 anni "Booking". Dalle prenotazioni alla gestione dei reclami fino all'attività di segreteria, anche in lingua straniera: tutto quanto è accoglienza turistica sarà al centro di un corso di formazione per lavorare nel settore,...

martedì, 11 settembre 2018, 09:56

È stato prorogato fino alle ore 14 di venerdì (14 settembre) il termine ultimo per iscriversi a CreaTech, l'hackathon che si terrà il 4 e 5 ottobre presso il Real Collegio di Lucca, all'interno della XIV edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali.

lunedì, 10 settembre 2018, 13:45

Una buona notizia per gli studenti che frequentano le scuole del polo scolastico di Pescia ma in generale per tutti i cittadini e per la mobilità sul territorio arriva da Firenze. Infatti, dopo anni di attesa, una riunione presso l’assessorato ai trasporti della regione Toscana ha sbloccato una situazione che...

lunedì, 10 settembre 2018, 11:29

Vernissage Alexandre Horta e Silva - "Quintessência" il 16 settembre e apertura a pubblico dal 17 al 30 settembre a Palazzo Pfanner (Via degli Asili, 33, Lucca) con curatori Rafael Guanaes e Roberta Ristori. Sito ufficiale: www.alexandrehortaesilva.com.brAlexandre Horta e Silva, fotografo brasiliano, svolge il suo lavoro dal 1970.

lunedì, 10 settembre 2018, 11:05

Il 16 settembre alle 16 le guide abilitate di Natourarte propongono un affascinante viaggio attraverso luoghi di culto e altre emergenze materiali, per conoscere più da vicino i tempi in cui Lucca era meta agognata di pellegrini provenienti dai luoghi più remoti.

domenica, 9 settembre 2018, 16:14

Oltre 40 associazioni del territorio lucchese hanno animato oggi il Baluardo San Paolino sulle mura di Lucca in occasione della nuova iniziativa promossa dalla Delegazione Cesvot di Lucca “Volontari sulle Mura”, una festa organizzata per avvicinare i cittadini alle associazioni e parlare insieme di prevenzione, inclusione, diritti e cittadinanza, beni...

sabato, 8 settembre 2018, 18:27

Gabriele Marchi (Pd): Con la candidatura di Simona Bonafè il Partito democratico toscano può rilanciarsi puntando su una donna capace, con esperienza amministrativa ed europeista convinta. Proprio alle elezioni europee del 2014, la scelta di puntare su delle capoliste femminili risultò determinante e gli elettori premiarono in particolare proprio Simona...