Un’onda di biciclette in movimento… a Lucca

lunedì, 17 settembre 2018, 13:14

Il ritrovo, venerdì 21 settembre, ore 20.30, ad EGO CITY FIT LAB di Via Carlo Del Prete. Tra tutti i partecipanti in palio l’estrazione di una city bike.

Invitiamo te e la tua bicicletta allo Slow Roll di venerdì 21 settembre. Invitiamo tutti gli appassionati, le associazioni, le Istituzioni, le scuole, contribuendo così a rendere strepitosa la partecipazione all’evento che promuove e sostiene la cultura del movimento contro la sedentarietà: perché star bene fa bene, a tutti.

Partecipazione straordinaria sarà segnata anche da parte di “Lucca ama la bici”, l’Associazione che promuove la sana cultura della bike come mezzo di salvaguardia per la salute della persona e dell’ambiente. “Proprio a Lucca, dove grande è la tradizione e dove potrebbe fiorire ancora di più – come afferma il suo presidente, Leonardo Martini – emulando altre città europee come Amsterdam”. “Lucca Ama la Bici” ha in dotazione una collezione di oltre 200 biciclette storiche e ha già pensato al progetto di un vero e proprio Museo. Un piccolo assaggio delle biciclette che parteciperanno venerdì all’evento sarà esposto in questi giorni ad Ego Wellness Resort. Altra partecipazione d’eccezione – con un invito speciale a tutti i partecipanti dello Slow Roll – quella del locale “Ciclo Di Vino”, per esaltare ancora di più un evento particolare legato al “muoversi in bicicletta” di questo settembre lucchese.

L’ Ego Slow Roll dei record ( già oltre 200 adesioni), si svolge con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca, avrà luogo venerdì 21 settembre, quando alle ore 20.30 si invita a raduno chiunque abbia una bicicletta per partecipare ad un appuntamento che valorizza Lucca e la sua bellezza.

Cos’è? Una tranquilla pedalata tutti insieme, per le vie di Lucca, in notturna. Circa quindici chilometri tra Mura e Centro Storico con le proprie biciclette ( o prenotate a noleggio presso Ego City Fit Lab, a 5 euro), alle quali si richiede una buona illuminazione per muoversi in perfetta sicurezza: volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo vigilando sul percorso.

Guarda su youtube il racconto video by Bogus Lab dell’ultima edizione!

Esiste un simpatico codice di comportamento, per mantenere sicurezza e dimostrare rispetto alla comunità: gruppo unito; stai a destra; comunica, stai attento e sii consapevole; condividi la strada; roll slow; non fare l’esibizionista; non gettare rifiuti; incoraggia positivamente; non fare rumori molesti; fai amicizie e divertiti; illumina e illuminati; con il caschetto è meglio; pedala e…passaparola!

L’idea è semplice, adatta a tutti e senza limiti alla fantasia! Pedalare in tranquillità, di notte, significa avere meno problemi di traffico e gustarsi la città da un altro punto di vista: come si faceva da ragazzi e come non pensiamo troppo spesso di fare. Per una sera via dal divano… e tutti in bicicletta, grandi e piccini. Da non sottovalutare l’aspetto strettamente fitness – calorie perse senza pensarci troppo – e quello del benessere globale. Ricordiamolo: partecipazione gratuita. Il ritrovo per tutti sarà in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab, alle ore 20.30.