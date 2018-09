Variante urbanistica Lago Sibolla, Wwf presente alla conferenza dei servizi

Altre notizie brevi

giovedì, 6 settembre 2018, 15:30

"E' iniziato il classico conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico fissato per il 17 settembre - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - e la situazione d'emergenza creatasi al Paladini-Civitali di Lucca resta tuttora presente in tutta la sua grandezza."

giovedì, 6 settembre 2018, 14:28

Temporali in arrivo anche forti da stasera, giovedì 6 settembre a domattina, venerdì 7.

giovedì, 6 settembre 2018, 14:07

La ciccia dell’Antica Norcineria della famiglia Bellandi ed i vini dell’azienda agricola Carmignani e Stefanini. Dentro e dietro ogni piatto la storia, la tradizione, il lavoro e la passione di famiglie di agricoltori, allevatori e viticoltori.

giovedì, 6 settembre 2018, 12:16

Lunedì 10 settembre, nella Saletta Catalani (g. c.) del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, Stefano Lazzareschi propone l’ascolto guidato dell’opera Il trovatore, musicata da Giuseppe Verdi. La serata è organizzata – come consuetudine - dal Circolo Amici della Musica “A.

giovedì, 6 settembre 2018, 11:59

CEDIT - Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Toscana, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “MECCAUTO 5 – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

giovedì, 6 settembre 2018, 10:44

Doppio appuntamento con Officina Natura nel prossimo week-end. Il primo riguarda l'Aperitramonto dal Folgorito sabato 8 settembre. "Una breve escursione - dichiarano gli organizzatori -, un vasto panorama, un suggestivo tramonto, aggiungete qualche amico, un po' di vino frizzante che portiamo noi ed ecco la ricetta per un piacevole aperitivo...

giovedì, 6 settembre 2018, 09:59

Adolfo Berti, coordinatore di Villaggio Europa, ricorda la liberazione della città di Lucca dal nazifascismo richiamando alla mente la figura di Jhon Jones."In questi giorni in comune a Lucca - esordisce - si sta ricordando la liberazione della città dal nazifascismo.

giovedì, 6 settembre 2018, 09:31

Il C.Li.Va. (Comitato per la libertà di scelta vaccinale Toscana) apprende con rabbia e rammarico la volontà di annullare la proroga per consentire l'accesso dei bambini a nidi e alle scuole dell'infanzia che apriranno i cancelli nelle prossime ore.Ecco la comunicazione inviata agli Onorevoli Deputati e Senatori della maggioranza di...

giovedì, 6 settembre 2018, 08:58

Aprono oggi in tutta Italia le iscrizioni per partecipare alla Corsa contro la Fame, un evento didattico, sportivo e solidale di Azione contro la Fame destinato alle scuole elementari, medie e al biennio delle superiori per sensibilizzare i ragazzi a cause sociali importanti come la cura e la prevenzione della...

mercoledì, 5 settembre 2018, 21:08

La A.S. Lucchese Libertas rende noti gli orari che la biglietteria sotto la tribuna dello Stadio Porta Elisa osserverà nei prossimi giorni per effettuare l'abbonamento. Eccoli di seguito: