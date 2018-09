Venerdì a Rughi serata di fine estate con giochi, divertimento, sport e una cena a base di specialità toscane

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 settembre 2018, 17:06

Anche quest'anno l'artista versiliese Alberto Magnolfi sabato 8 e domenica 9 settembre proporrà nell'ambito della Festa dell'Aria di Capannori la sua mostra "Magnolfiera": vecchie lampadine, trasformate in piccole mongolfiere che, grazie a speciali colori fluorescenti, sono in grado di accendersi magicamente senza l'ausilio di elettricità.Questa tecnica, già proposta con successo...

mercoledì, 5 settembre 2018, 15:10

La V° Edizione della manifestazione “Pedala per Dare la Vita” programmata per il 02/09, a causa del mal tempo è stata rinviata al 09 settembre 2018 alle ore 15,30

mercoledì, 5 settembre 2018, 12:46

L'associazione culturale Perlambiente di Lucca promuove giovedì 27 settembre il corso ‘Uomini e marmo tra passato e presente: problematiche di sicurezza e gestione del paesaggio delle cave’ presso il Complesso di San Micheletto (sala ‘Da Massa Carrara’, Via San Micheletto n.3, Lucca) per gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio...

mercoledì, 5 settembre 2018, 09:01

Si terrà a Lucca lunedì 10 settembre alle 20, la riunione aperta a tutti coloro non si arrendono ad un deriva anti Europea, populista e sovranista dell’attuale Governo. La riunione si terrà presso la Pizzeria Mara Meo 2.0 a Mugnano, Via di Mugnano 638.

martedì, 4 settembre 2018, 17:58

Con un contributo di quasi 700.000 euro in tre anni la Regione Toscana torna a sostenere i Comuni che sceglieranno di portare avanti una pianificazione d'area vasta redigendo piani strutturali intercomunali.

martedì, 4 settembre 2018, 15:57

Venerdì 7 settembre si svolgerà una biciclettata del progetto 'Nati per leggere' destinato ai bambini da 0 a 6 anni a cura dei volontari del progetto in collaborazione con il Comune. La partenza è prevista alle ore 17 dal polo culturale Artémisia di Tassignano dove fino alle 17.30 si svolgerà...

martedì, 4 settembre 2018, 15:04

Lunedì 17 settembre alle 21 nei locali della parrocchia di San Filippo in via della Chiesa, l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione di San Filippo per presentare i dati relativi alla sperimentazione effettuata sulla via di Tiglio nei giorni scorsi, in concomitanza con il cantiere Geal per il quale...

martedì, 4 settembre 2018, 14:24

C’è tempo fino a venerdì 28 settembre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 102 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile nazionale presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

martedì, 4 settembre 2018, 14:10

"Non possiamo che pienamente condividere-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-la forte disapprovazione espressa da alcuni Comitati di cittadini, in merito al fatto che nel nosocomio di Lucca, in alcune camere, siano ospitati assieme una donna ed un uomo." "Una situazione di promiscuità indegna-prosegue il Consigliere-che merita, dunque,...

martedì, 4 settembre 2018, 12:00

Sabato 8 settembre alle 16, presso la chiesa parrocchiale di San Martino in Colle (Capannori), a cura della sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell'Istituto Storico Lucchese, in collaborazione con la sezione Auser Sesto Capannori e con il patrocinio del Comune di Capannori, sarà presentato il volume San Martino in Colle, storia di un...