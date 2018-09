Via del Fosso, Barsotti risponde al comitato: "Riunione per discutere i problemi della zona Est"

domenica, 2 settembre 2018, 09:45

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti interviene per rispondere al comitato Vivere in Centro Storico riguardo a via dei Fossi.



"La riunione tenuta il 30 agosto presso il Circolo Arci in via Santa Gemma Galgani alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini - dichiara - era per discutere dei problemi della zona Est. Il sottoscritto non ha mai detto di fare 12 cene, anche perché non sono un ristoratore, la riunione era per avere attenzione su via dei Fossi, zona dimenticata e abbandonata, e capire dal sindaco se c'era la voglia di collaborazione per darci la possibilità di organizzare per il prossimo anno eventi di pittura, scultura e fotografia lungo via del Fosso.