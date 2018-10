A Lucca un corso per arbitri di rugby

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:44

Un’opportunità per scoprire il rugby da un altro punto di vista. Quello del direttore di gara. Visto il significativo incremento dell’attività rugbistica nella nostra provincia in tutte le categorie, la sezione di Livorno del Comitato nazionale arbitri della Fir ha deciso di organizzare anche a Lucca un corso per arbitri. Il corso, ad ingresso libero e aperto a chiunque abbia compiuto almeno 16 anni di età, si terrà mercoledì 10 ottobre a partire dalle 20 nelle sale del Coni in viale Einaudi 80 a Sant’Anna. Il corso sarà tenuto da Matteo Liperini, arbitro internazionale e responsabile della formazione degli arbitri in Toscana.

Una volta frequentato il corso sarà possibile essere tesserati come arbitri ed iniziare con le prime esperienze di campo a partire dalla categoria Under 14. È previsto un rimborso base di 60 euro per ogni partita arbitrata.

Per proseguire poi nella carriera arbitrale sarà necessario frequentare i vari corsi di formazione che verranno proposti e partecipare alle riunioni tecniche che si tengono ogni due settimane circa a Livorno. Anche chi è già tesserato come giocatore per una società potrà arbitrare, previo il rilascio della deroga da parte degli organi federali.

Per informazioni è possibile contattare il numero 339 260 9218 o inviare una mail a asdrugbylucca@gmail.com