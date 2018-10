A Lucca un incontro sulla "Teoria dei colori" di Goethe

Altre notizie brevi

lunedì, 15 ottobre 2018, 17:19

Domani presso la sede della Confartigianato Imprese Lucca in Viale Castracani trav. IV, n.84 loc. Arancio a Lucca, alle ore 18, si terrà convegno su:

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:43

Il Comune ha scelto di attingere alle graduatorie di concorso di altri Enti, utilizzando un’opzione prevista espressamente dalla normativa, per evitare il dispendio di energie e di tempi di un ulteriore concorso quando ve ne sono già di utili fatti da altri Enti, garantendo possibilità a tutti coloro che sono...

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:41

Il candidato alle Primarie del PD Toscana Valerio Fabiani commenta i risultati delle consultazioni di ieri: "Per prima cosa voglio fare i migliori auguri a Simona Bonafé, che da oggi è segretaria del PD toscano, una grande e importante responsabilità - esordisce - .

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:05

Eremiti che vivono in solitudine nelle foreste, fate che si trasformano in farfalle colorate, acque miracolose, castelli diroccati che custodiscono favolosi tesori, sassi che si impregnano del sangue versato nelle furibonde lotte fra lucchesi, pisani e fiorentini.

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:54

Anche a Capannori si svolge la campagna di promozione 'Ma dove? In biblioteca',-Ottobre bibliodiverso per leggere in Toscana- promossa dalla Regione Toscana.

lunedì, 15 ottobre 2018, 11:41

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione su uno dei depositi della rete di distribuzione nel comune di Montecarlo, giovedì 18 ottobre, dalle ore 12 alle 20, si verificheranno cali di pressione e saranno possibili temporanee mancanze d'acqua su tutto il territorio comunale.

lunedì, 15 ottobre 2018, 11:24

In vista del completamento dei lavori della posa della nuova condotta idrica di collegamento tra la “cabina dell’Orzali” e la centrale dell’Acquedotto, il comune di Lucca ha emesso una specifica ordinanza per modificare temporaneamente la viabilità.

lunedì, 15 ottobre 2018, 10:19

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD del centro storico, commenta l'affluenza alle elezioni per la nomina del segretario regionale della Toscana del Pd."Che migliaia di cittadini escano di casa per andare a votare la scelta del Segretario Regionale della Toscana del PD - dichiara - è una bella pagina di...

domenica, 14 ottobre 2018, 17:34

Paolo Venturi del direttivo territoriale di Uilcom Toscana Nord settore carta, ha diffuso un comunicato in cui, oltre a manifestare preoccupazione per il futuro dei lavoratori della Tissue Tech, stigmatizza il comportamento del sindacato Cgil che ha costretto i sindacalisti Uil a non presentarsi al tavolo della trattativa con l'azienda:

domenica, 14 ottobre 2018, 10:29

L' Associazione culturale La Ruota invita alla prossima iniziativa "Aspettando la... Festa della Castagna" che si svolgerà presso il Centro Culturale Le Macine venerdì 19 ottobre a partire dalle 16,30. Proiezione del documentario "Era il pane dei poveri" del documentarista Roberto Giovannini.