A Marlia apre oggi pomeriggio il Bar More'

Altre notizie brevi

sabato, 13 ottobre 2018, 11:17

Va all'attacco il consigliere del direttivo della Lega Manuel Alessandri denunciando i problemi di sicurezza presenti nel territorio porcarese come, ad esempio, nella zona ex-corallo. "In questo ultimo periodo - denuncia - sta succedendo di tutto ci sono troppe zone franche, e pochi occhi elettronici.

sabato, 13 ottobre 2018, 10:02

Martedì 16 ottobre 2018 ore 21.30 Cinema Astra Lucca – Prime visioni "Parigi a piedi nudi" di Dominique Abel, Fiona Gordon – Francia/Belgio, 2016 – 84' con Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle RivaFiona, una libraia di una piccola cittadina canadese, riceve una lettera di richiesta d'aiuto dalla novantatreenne zia Martha,...

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:27

Il capogruppo di Viviamo Porcari, Roberta Menchetti, motiva così il voto contrario alla mozione sulla Ruga presentata dalla minoranza in consiglio comunale mercoledì 10 ottobre.

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:13

Simone Marconi de La Lega di Altopascio ha così commentato:"A nome della Sezione Lega di Altopascio-Montecarlo e del gruppo Consiliare di Altopascio mi congratulo con la scelta del Segretario federale nonché vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini per la nomina a Commissario Nazionale della Regione Toscana di Susanna Ceccardi.

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:06

Appuntamento con "Profumo d'Ottocento" che si terrà domani, sabato 13 ottobre, ore 17.30, a Lucca, Loggiato di Palazzo Pretorio - Piazza S. Michele. L'evento ha il patrocinio del Comune di Lucca e rientra nel cartellone delle iniziative culturali di "Vivi Lucca 2018".

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:05

Ci sono ancora due giorni per visitare la mostra "Lonely Brains" di Elio Lutri allestita a Villa Mazzarosa a Segromigno in Monte. L'esposizione, che rappresenta l'evento di apertura del Lucca Underground Festival, sarà infatti aperta domani (sabato 13 ottobre) e dopodomani (domenica 14 ottobre) dalla 10.30 alle 12.30 e dalle...

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:04

"La questione relativa all'azienda Snaitech-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-continua ad assumere contorni non ben definiti, visto che paiono, tra l'altro, mancare specifiche e fondamentali garanzie occupazionali per i lavoratori." "E' fondamentale-prosegue il Consigliere-che la stessa società chiarisca, dunque, quale tipo di programmazione complessiva abbia intenzione di...

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:55

Sabato 13 ottobre la sezione lucchese di Forza Nuova incontra i simpatizzanti .Saranno presenti i militanti assieme ai dirigenti locali per illustrare le attività e le prossime azioni a livello politico.L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 presso il Presidio Lucca in via Angelo Orzali 266.

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:51

Doppia programmazione questa settimana al cinema Artè di Capannori. Da sabato a lunedì torna a grande richiesta Sulla mia pelle basato sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi che proprio in questi giorni è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per le prime ammissioni di colpevolezza nel corso del processo.Al film...

venerdì, 12 ottobre 2018, 12:57

Domenica 14 ottobre si vota per eleggere il segretario del Partito Democratico della Toscana e i componenti dell'assemblea regionale. In corsa per la carica di segretario ci sono Simona Bonafé e Valerio Fabiani. Ricordiamo che le primarie sono aperte non solo agli iscritti ma a tutti gli elettori e simpatizzanti.