Abbattimento di un albero malato sulle Mura urbane

martedì, 23 ottobre 2018, 16:31

Giovedì 25 ottobre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro, nell'ambito dell'iniziativa 'Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze' promossa dal Comune e dall'associazione Paideia, si terrà la conferenza di Mariagrazia Contini "La relazione con le famiglie elemento chiave dei servizi educativi'.

martedì, 23 ottobre 2018, 15:26

La rapinatrice bulgara arrestata ieri dalla polizia di stato, in seguito al giudizio per direttissima celebrato stamattina, è stata condannata ad un anno e 7 mesi e sottoposta agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nel comune di Montecatini, dove risiede.

martedì, 23 ottobre 2018, 15:12

Si terrà giovedì 25 ottobre prossimo la selezione provinciale per il concorso nazionale “Talent crea bellezza” destinato ai migliori acconciatori ed estetisti italiani.

martedì, 23 ottobre 2018, 11:05

C'è tempo fino al prossimo 30 ottobre per iscriversi ai corsi di italiano gratuiti per donne straniere che vivono sul territorio. Il corso promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione di Lucca e l'associazione 'Itaca' è suddiviso in gruppi diversificati a seconda del livello di conoscenza...

martedì, 23 ottobre 2018, 08:50

Il 25 ottobre alle 17.30 presso l'Auditorio dell'Agora' andrà a battesimo il primo incontro del Premio dei Lettori, che giunge adesso alla sua 31° edizione. A iniziare questa stagione - per un incontro aperto naturalmente a tutti - ci sarà Guido Conti con il suo "Quando il cielo era il...

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:55

Negli scorsi giorni la Croce Verde di Porcari ha ricevuto una donazione che porta con se un grande valore. Protagonista di questo bellissimo gesto la famiglia Baisi, per ricordare la cara defunta Daniela Ferretti. "Un legame quello con la Croce Verde che, possiamo affermare, nasce anche dall’attività di volontariato del...

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:12

Si terrà sabato 27 ottobre in piazza San Michele - ore 12 – la cerimonia di inaugurazione del monumento a Francesco Burlamacchi, gonfaloniere Lucchese e “Primo Martire dell’unità italiana”, a seguito del restauro conservativo sostenuto e finanziato dalla Loggia Francesco Burlamacchi all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia,approvato dall’ Amministrazione Comunale lucchese...

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:59

Dopo il successo riscosso in Versila, apre anche a Lucca "La Palestra del Canto", che effettuerà corsi di canto rivolto ai cantanti amatoriali, a coloro che frequentano i vari Karaoke cittadini ed aperto ai cantanti non professionisti di tutte le età.

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:28

Venerdì 26 ottobre, ore 21,15, alla Biblioteca di Camigliano ci sarà un evento molto importante. La professoressa Donatella Lucchesi, nostra concittadina, parlerà di come è fatto il mondo, della sua struttura, della materia che vediamo e di quella che non vediamo (materia, materia oscura, antimateria).

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:35

“Purtroppo i timori si sono tramutati in realtà ed il 6 settembre scorso il tribunale di Genova ha dichiarato fallita la “Qui! Group”, una delle principali società che emettono ticket restaurant, con evidente ripercussioni per quei bar e ristoranti che avevano la convenzione per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa...