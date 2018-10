Acque Spa, interruzione idrica nel comune di Montecarlo

Altre notizie brevi

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:49

Prosegue fino all'11 ottobre la Rassegna d'Arte intitolata “Singolari Viaggiatori” a cura dall'associazione artistica “ArteinLucca”. La mostra che si sviluppa nel seminterrato di Villa Bottini in via Elisa a Lucca, sta riscuotendo un notevole successo soprattutto fra gli "addetti ai lavori", i quali hanno espresso il loro giudizio positivo nei...

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:23

Il Magistrato e i Volontari dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca hanno il piacere invitare la cittadinanza alla TradizionaleCena di beneficenza che avrà luogo nella splendida cornice della Scuola IMT Alti Studi, nel cuore del centro storico di Lucca, Sabato 6 Ottobre 2018 alle ore 20:30.

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:43

C'è la vita che scorre quasi sempre tutta uguale, nella profonda campagna toscana. Ci sono gli amici ed i volti di sempre, dosi di consigli non richiesti e tanta, troppa voglia di non guardarsi soltanto esistere.

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:33

Il 6 ottobre, dalle 15 alle 17, presso la Sala Mascagni- CENTRO CONGRESSI Best Western Grand Hotel Guinigi, Via Romana, 1247 a Lucca, si parlerà di salute e corretta nutrizione.

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:29

“Il linfedema in oncologia: i tempi della riabilitazione” è il titolo del convegno in programma sabato 6 ottobre a partire dalle ore 9 nella sala Piera Sesti dell’ospedale San Luca di Lucca.

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:44

Importante workshop nazionale sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), vere 'miniere urbane' per un' economia circolare, sabato 6 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 al polo tecnologico di Segromigno in Monte. Il meeting è promosso dal Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, Zero Waste Italy e Associazione Ambiente e...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:28

C'è anche Capannori tra i Comuni scelti da Istat per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà per quattro anni dal 2018 al 2021. Per la prima volta l'Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, per poter disporre di informazioni continue...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:27

Giornata nazionale per il controllo della pressione arteriosa, a Marlia questo sabato (6 ottobre) sarà possibile effettuare controlli gratuiti in via della Chiesa 28, dalle ore 16 alle ore 19.

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:26

“Scuole in movimento” è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla struttura di Educazione e Promozione della Salute – area Centro dell’Azienda Usl Toscana nord ovest in stretta collaborazione con tutte le scuole superiori di Lucca e Piana allo scopo di dar avvio anche quest’anno al progetto “Benessere a scuola - Mafalda”...

giovedì, 4 ottobre 2018, 11:12

Nell'ambito degli "Incontri con le eccellenze 2018" Gad Lerner, venerdì 12 ottobre alle 21.15 all'auditorium palazzo esposizioni in piazza San Martino 7, sarà intervistato dal professor Massimo Toschi sul suo ultimo libro "Concetta. Una storia operaia" a cura della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e in...