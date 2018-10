Albo presidente di seggio e scrutatori: si possono presentare le domande per le nuove iscrizioni a Capannori

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:37

È in corso l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e dell'albo unico comunale degli scrutatori.



Per quanto riguarda i presidenti di seggio la domanda di nuova iscrizione deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre. Per gli scrutatori, invece, la domanda di nuova iscrizione o di variazione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre.

Chi vuole essere cancellato dagli albi, invece, deve presentare la richiesta entro il mese di dicembre.



Chi è già iscritto non deve presentare la domanda.



Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.comune.capannori.lu.it sezione "Servizi demografici / Elettorale". Le domande vanno protocollate all'Urp del Comune oppure inviate per email a fax.protocollo@comune.capannori.lu.it oppure per pec a pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it



Per informazioni: ufficio elettorale, tel 0583428372, elettorale@comune.capannori.lu.it