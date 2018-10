Alla Biblioteca di Camigliano incontro con la professoressa Donatella Lucchesi

Altre notizie brevi

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:55

Negli scorsi giorni la Croce Verde di Porcari ha ricevuto una donazione che porta con se un grande valore. Protagonista di questo bellissimo gesto la famiglia Baisi, per ricordare la cara defunta Daniela Ferretti. "Un legame quello con la Croce Verde che, possiamo affermare, nasce anche dall’attività di volontariato del...

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:12

Si terrà sabato 27 ottobre in piazza San Michele - ore 12 – la cerimonia di inaugurazione del monumento a Francesco Burlamacchi, gonfaloniere Lucchese e “Primo Martire dell’unità italiana”, a seguito del restauro conservativo sostenuto e finanziato dalla Loggia Francesco Burlamacchi all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia,approvato dall’ Amministrazione Comunale lucchese...

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:59

Dopo il successo riscosso in Versila, apre anche a Lucca "La Palestra del Canto", che effettuerà corsi di canto rivolto ai cantanti amatoriali, a coloro che frequentano i vari Karaoke cittadini ed aperto ai cantanti non professionisti di tutte le età.

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:35

“Purtroppo i timori si sono tramutati in realtà ed il 6 settembre scorso il tribunale di Genova ha dichiarato fallita la “Qui! Group”, una delle principali società che emettono ticket restaurant, con evidente ripercussioni per quei bar e ristoranti che avevano la convenzione per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa...

lunedì, 22 ottobre 2018, 09:52

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, commenta la notizia del giorno relativa alla vendita degli immobili per i proprietari di negozi nel centro storico."La stampa di oggi - commenta - riporta una notizia che, pur nella sua prevedibilità, è sconvolgente.

domenica, 21 ottobre 2018, 09:45

Lunedì 22 ottobre, presso il circolo Arci in via Santa Gemma Galgani, nel centro storico al n.79, i consiglieri comunali Teresa Leone e Renato Bonturi saranno a disposizione dei cittadini a partire dalle 16,30 fino alle 18,30.

sabato, 20 ottobre 2018, 14:31

"La chiesa di S.Cristoforo è inaccessibile per chi ha disabilità motorie, com'è possibile che gli organizzatori delle mostre non ci abbiano pensato?". Silvano Mannori: Ringraziamo per la segnalazione, ma ci avevamo pensato. Vogliamo invitare tutti gli interessati alle mostre organizzate, nell'ambito del progetto: Il fumetto: divertimento, cultura, ecumenismo, a farci...

sabato, 20 ottobre 2018, 14:30

Il Gruppo Archeologico Capannorese in collaborazione con il Comune di Capannori organizza un corso gratuito base di fotografia. Si articola in 10 lezioni che si terranno tutti i martedì sera dalle ore 21 alle ore 23 a partire dal 23 ottobre nella sala riunioni del Comune in piazza Aldo Moro.

sabato, 20 ottobre 2018, 12:59

Ieri, venerdì 19 ottobre, è venuta a mancare la madre dell'illustratore e vignettista Alessandro Sesti. I cinque "Cavalieri della Magione del Tau", Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri, "La Magione del Tau" e tutto lo staff di "A colpi di Pennarello" gli porgono le...

sabato, 20 ottobre 2018, 12:14

Domani, domenica 21 ottobre, festa a casa della Compagnia Balestrieri Lucca, infatti l'associazione ha deciso di organizzare il primo "Open Day" della Balestra. La Compagnia lucchese per l'occasione terrà aperta la sua sede (Baluardo San Pietro) mettendo a disposizione del pubblico le sue attrezzature per consentire a grandi e bambini...