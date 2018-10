Allattamento al seno 2018, ecco il calendario completo delle iniziative in programma

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:01

Al via con un calendario ricco di appuntamenti per la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità.



Quest’anno il motto è “Allattamento: base per la vita” partendo dalla considerazione che l’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui bambini e sulle madri. Allattare è una decisione che va a vantaggio del clima e garantisce la sicurezza alimentare anche in situazioni di crisi. Proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento è fondamentale per la salute del nostro pianeta e della sua popolazione. Ecco gli eventi previsti:

VENERDÌ 5 OTTOBRE

LUCCA: a partire dalle 15 nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” gli eventi che prevedono 15-16 “Allattiamo insieme” - tutto sull’allattamento al seno, 16-17 “Chi salva un bambino....salva il mondo intero” - manovre di disostruzione delle vie aeree, 17-18: “Portami con te” - conoscere e imparare ad usare la fascia. E per le sorelline e i fratellini è prevista una gustosa merenda e tanto divertimento grazie alla gentile collaborazione di “Nati per Leggere” e “Dottor Clown”.