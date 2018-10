Allerta meteo, rinviata a fine novembre la Fiera dell'Ottobre Capannorese

giovedì, 25 ottobre 2018, 12:40

E' stata rinviata a domenica 25 novembre la "Fiera dell'Ottobre Capannorese", inizialmente prevista per domenica 28 ottobre. Alla base della decisione presa dagli organizzatori - in pieno accordo con i venditori ambulanti che avrebbero dovuto essere presenti - c'è la prevista allerta meteo, che indica per domenica prossima forti temporali sulla Piana di Lucca. Confcommercio – organizzatrice dell'evento in collaborazione con il suo sindacato Fiva, il Comune e il neonato gruppo di lavoro di commercianti di Capannori che, guidato al momento da Marco Bertini, sfocerà a gennaio in un'assemblea che eleggerà il nuovo Centro commerciale naturale – coglie l'occasione sin da ora per invitare tutti all'evento di fine novembre, che si preannuncia come una occasione ideale per i primi acquisti di Natale.