Assemblea della Consulta della Cultura

Altre notizie brevi

domenica, 7 ottobre 2018, 10:26

A chi già conoscono Gerard Lutte e a quelli che volendo, avranno la possibilità di conoscerlo, il ritrovo sarà sabato 13, alle 17.30, con Gerard Lutte, al Caffè Letterario Lucca Libri in occasione di quella che sarà probabilmente, l'ultima occasione di incontrarlo.

sabato, 6 ottobre 2018, 18:56

sabato, 6 ottobre 2018, 10:29

Domenica 7 ottobre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Teatro dell’Orsa propone A Ritrovar le Storie, spettacolo di teatro ragazzi in cui racconti antichi, vivificati da memorie vissute, divengono incandescenza interminabile di vita. Di Monica Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi.

sabato, 6 ottobre 2018, 10:06

Martedì 9 ottobre alle 16.30, presso la Casermetta San Salvatore (davanti alla Casa del Boia), il Centro Donna Lucca festeggia i vent'anni di attività (1998-2018). Previsto confronto con Silvia Neonato e Marta Baiardi co-autrici del saggio “La ragazza che ero, la riconosco - Schegge di autobiografie femministe”, intermezzi musicali e...

sabato, 6 ottobre 2018, 09:48

Autrici, oltre che interpreti e leader: Anaïs Drago, Chiara Padellaro e Joy Grifoni con i loro musicisti e i loro progetti di contaminazione sabato 6 ottobre a Lucca Jazz Donna, al teatro Arté di Capannori, a ingresso libero.

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:29

Proseguano i lavori di risanamento e rifacimento delle asfaltature finanziati dall'amministrazione comunale con la variazione di bilancio del giugno scorso.

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:49

1968-2018: sono trascorsi 50 anni. A Lucca, attraverso un progetto dell’Arci, patrocinato dal Comune di Lucca, un comitato promosso da alcuni dei protagonisti di quegli anni, ha pubblicato un libro “E la vita cambiò. Il ’68 a Lucca” di testimonianze dirette, ricostruendo cronologicamente gli avvenimenti e proponendo una serie di...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:50

Le associazioni SìAmo Lucca, Lucca In Movimento e i relativi consiglieri comunali, si stringono con affetto a Remo Santini per la scomparsa del padre Silvano.

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

Si intitola "Fantasismo iconografico di Leonardo da Vinci" la mostra fotografica amatoriale di Eni Cagnoni che sarà allestita da lunedì 8 a sabato 27 ottobre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori.L'esposizione si sviluppa in tre sezioni mettendo in risalto il metodo del grande Leonardo di combinare insieme...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:48

Prosegue il progetto "Circularifood" per realizzare nella cosiddetta "Piana del cibo" che comprende i territori di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, il piano intercomunale del cibo, ossia un insieme di azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscono il diritto all'alimentazione per...