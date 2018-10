Bove (PD) condanna la pernacchia di Bindocci (M5S) in consiglio

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:37

Un primo stanziamento di 500 mila euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana. Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:03

Per il campione paraolimpico Stefano Gori si succedono sempre con grande intensità impegni e manifestazioni che lo vedono sempre come importante protagonista. Dopo i numerosi successi avuti a CLESS dove ha conquistato quattro ori e ottenuti svariati record italiani sabato tre novembre sarà presente a Massa.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:34

La Provincia di Lucca informa che venerdì 2 novembre, giorno successivo alla festa di Ognissanti, gli uffici dell'ente rimarranno chiusi al pubblico.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:33

All'albo pretorio on line sul sito web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) e all'ufficio 'Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali) sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree boscate percorse da incendi nel 2018. Tutti gli interessati possono esprimere eventuali osservazioni relativamente alla perimetrazione di tali aree, entro le ore 13.00 del...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 09:58

In occasione del “ponte” del 1° novembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico anche nella giornata successiva alla festività. In particolare rimarranno chiusi venerdì 2 novembre gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e degli altri servizi...

martedì, 30 ottobre 2018, 16:56

Il Comune di Porcari si allinea agli altri comuni della Piana in tema di salvaguardia dell'ambiente secondo il Piano di Azione Comunale (PAC) 2016-2018, che stabilisce misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria.

martedì, 30 ottobre 2018, 11:33

C'è tempo fino al 10 novembre per iscriversi ai corsi di educazione permanente per adulti promossi dall'amministrazione comunale, che prenderanno il via entro il mese di novembre al polo culturale Artémisia di Tassignano. La proposta formativa per il 2018-2019 riguarda varie lingue straniere e l'alfabetizzazione informatica.

martedì, 30 ottobre 2018, 11:29

Enel Green Power informa che la gestione degli invasi idroelettrici, nonostante le abbondanti piogge, non presenta criticità. In considerazione delle previsioni metereologiche avverse, la Società aveva preventivamente potenziato il presidio attraverso il rafforzamento dei turni di reperibilità e l'apertura di tavoli di coordinamento: sin dall'inizio dell'allerta meteo, Enel Green Power...

martedì, 30 ottobre 2018, 11:16

Circuito Off 2018 presenta nello studio d'arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153 nel centro storico la mostra di fotografie di Monica Parisi - Piccola Storia - dal 17 novembre al 2 dicembre dalle ore 17-19,30 anche la domenica pomeriggio.

martedì, 30 ottobre 2018, 11:15

Dedicare cura alla formazione di una coscienza civica, sotto tutti gli aspetti, potrà assicurare preziosi alleati a tutte quelle persone che combattono ogni giorno per il rispetto delle regole e della legalità.Silvia Del Greco lancia la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'Insegnamento di educazione alla cittadinanza...