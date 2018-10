Buonriposi (Lei Lucca) interviene su scuola, sanità e ambiente

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:03

Riceviamo e pubblichiamo una nota della consigliera comunale Donatella Buonriposi (Lei Lucca) sui temi della scuola innovativa a San Concordio, della sanità e dell'ispettore ambientale. Ieri Buonriposi ha votato a favore della cessione di un terreno comunale a San Concordio all'Inail per la costruzione di una scuola innovativa, ma nel suo intervento ha espresso alcuni dubbi sull'opera. "Purtroppo ho più volte assistito all'avvio di lavori poi bloccati perché sono emerse problematiche di vario tipo - scrive la consigliera -, come problemi idrogeologici, tralicci della linea elettrica sopra l'area interessata, per non parlare poi di mancanza di utenza. La ex assessore Pierotti ha dato garanzie in tal senso. Queste cose si verificano perché è sbagliata la modalità di assegnazione dei fondi, una modalità che deve essere modificata a livello centrale".



La consigliera ha inoltre presentato una raccomandazione sul tema della sanità. "Sul San Luca abbiamo sentito di tutto - spiega Buonriposi -. Ho toccato con mano che vi sono ottime professionalità ma il modello organizzativo inibisce che queste si esprimano al massimo. Ognuno lavora nel proprio ambito/settore a scapito di una importante interdisciplinarità che ci dà la visione globale del paziente. Una scienza parcellizzata non consente di guardare al paziente nella sua interezza e di poter adottare terapie personalizzate".



"Ho votato a favore della nuova figura ambientale che a mio avviso deve avere un ruolo di prevenzione ed educativo e non solo sanzionatorio" conclude la consigliera.