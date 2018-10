Camminata tra pievi e ulivi

Altre notizie brevi

sabato, 6 ottobre 2018, 10:29

Domenica 7 ottobre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Teatro dell’Orsa propone A Ritrovar le Storie, spettacolo di teatro ragazzi in cui racconti antichi, vivificati da memorie vissute, divengono incandescenza interminabile di vita. Di Monica Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi.

sabato, 6 ottobre 2018, 10:06

Martedì 9 ottobre alle 16.30, presso la Casermetta San Salvatore (davanti alla Casa del Boia), il Centro Donna Lucca festeggia i vent'anni di attività (1998-2018). Previsto confronto con Silvia Neonato e Marta Baiardi co-autrici del saggio “La ragazza che ero, la riconosco - Schegge di autobiografie femministe”, intermezzi musicali e...

sabato, 6 ottobre 2018, 09:48

Autrici, oltre che interpreti e leader: Anaïs Drago, Chiara Padellaro e Joy Grifoni con i loro musicisti e i loro progetti di contaminazione sabato 6 ottobre a Lucca Jazz Donna, al teatro Arté di Capannori, a ingresso libero.

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:29

Proseguano i lavori di risanamento e rifacimento delle asfaltature finanziati dall'amministrazione comunale con la variazione di bilancio del giugno scorso.

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:49

1968-2018: sono trascorsi 50 anni. A Lucca, attraverso un progetto dell’Arci, patrocinato dal Comune di Lucca, un comitato promosso da alcuni dei protagonisti di quegli anni, ha pubblicato un libro “E la vita cambiò. Il ’68 a Lucca” di testimonianze dirette, ricostruendo cronologicamente gli avvenimenti e proponendo una serie di...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:50

Le associazioni SìAmo Lucca, Lucca In Movimento e i relativi consiglieri comunali, si stringono con affetto a Remo Santini per la scomparsa del padre Silvano.

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

Si intitola "Fantasismo iconografico di Leonardo da Vinci" la mostra fotografica amatoriale di Eni Cagnoni che sarà allestita da lunedì 8 a sabato 27 ottobre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori.L'esposizione si sviluppa in tre sezioni mettendo in risalto il metodo del grande Leonardo di combinare insieme...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:48

Prosegue il progetto "Circularifood" per realizzare nella cosiddetta "Piana del cibo" che comprende i territori di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, il piano intercomunale del cibo, ossia un insieme di azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscono il diritto all'alimentazione per...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:37

Sabato 6 ottobre il soprano/crossover Cosetta Gigli sarà ospite di Marco Liorni nel programma "Italia si'" in onda su RAI 1 dalle ore 16:40. Attualmente la cantante è in promozione con il singolo "Preghiera a tutto il mondo" (F.&L. Mosello-L.Somma)-Ed. Mus. Starpoint International/Airone Music di S.

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:29

"Apprendo con immenso dispiacere la notizia che Remo Santini ha perso di recente il suo papà, pertanto, a nome mio e di tutti coloro che fanno parte della sezione Lega di Lucca , porgo le più sentite condoglianze sia a lui, che ai suoi cari.