Capannori: ad Artemisia la presentazione del libro di Marco Orsi "Dire Bravo Non Serve"

Altre notizie brevi

martedì, 9 ottobre 2018, 17:03

Ancora un intervento in partenza nell'ambito della valorizzazione delle Mura urbane. I lavori avranno inizio mercoledì 10 ottobre e interesseranno la riqualificazione del percorso pedonale dalla sortita San Martino a viale Marti (Circonvallazione). Il percorso, infatti, attualmente è cementato mentre con i lavori in partenza si provvederà alla stesura dell'asfalto...

martedì, 9 ottobre 2018, 15:51

Mostra d'arte in Cantiere sull'Africa - in via della Fratta, 3 nel centro storico, l'evento è organizzato da FRANCESCO FELLA, VENERDI 12 OTTOBRE ore 20 espongono le loro opere il fotografo MARCO del GRECO, FABRIZIO BARSOTTI- SIMONE ROMANI-ANTONIETTA CAPECCHI, ore 21,30 proiezioni sul tema di ROBERTO GIOVANNINI.

martedì, 9 ottobre 2018, 13:49

Da "C'era una vodka" al romanzo d'esordio: ad Artémisia arriva la mamma blogger Lucrezia Sarnari. Marta e Giò sono sorelle, e non potrebbero essere più diverse. Una, libera e senza legami, ha una brillante carriera a Parigi.

martedì, 9 ottobre 2018, 13:17

Lavori in corso e in programma per le strade del territorio. Dopo gli interventi nei territori dell'ex circoscrizione 8, in particolare nelle frazioni di Aquilea, Mastiano e Gugliano, proseguono le opere per migliorare le condizioni della viabilità a garanzia di una maggiore sicurezza sulle strade.

martedì, 9 ottobre 2018, 12:17

Arte in Cantiere, speciale Roberto Giovannini (videomaker, documentarista e fotografo) torna a casa con la sua Africa, in più mostra del fotografo Marco Del Greco, e degli artisti Fabrizio Barsotti, Simone Romani e Antonietta Capecchi. L'evento è per venerdì 12 ottobre: dalle 20 mostra, dalle 21,30 proiezione dei documentari di...

martedì, 9 ottobre 2018, 11:28

E’ venuta a mancare, stamattina, la nonna di Elisa Montemagni, consigliere regionale eletto nella provincia di Lucca e capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Toscana. Il cordoglio del commissario provinciale della Lega Domenico Caruso: "Come commissario della Lega in Provincia di Lucca esprimo, a nome mio e di tutti...

martedì, 9 ottobre 2018, 10:42

Mario Taurino e il Coordinamento Costa dei Giovani Democratici Toscana intervengono per lanciare una proposta ai candidati alla segreteria regionale del Pd: Bonafe e Fabiani."Stante questa importante fase per il Partito Democratico regionale - si legge nella nota -, sentiamo l'esigenza di lanciare pubblicamente - prima delle primarie del 14...

martedì, 9 ottobre 2018, 10:39

Domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 20, recandosi nei seggi opportunamente predisposti i cittadini-elettori potranno contribuire a scegliere il segretario regionale del PD tra i due candidati, Simona Bonafè ed Alessio Fabiani, che si sono già sottoposti al giudizio degli iscritti."C'è un'altra forza politica che ha il coraggio democratico di...

martedì, 9 ottobre 2018, 10:02

I consiglieri comunali Teresa Leone e Renato Bonturi, alternativamente, saranno a disposizione dei cittadini lucchesi presso la sede ARCI di via S. Gemma Galgani n79 tutti i lunedì dalle ore 16,30-18,30 per parlare dei problemi della città.

martedì, 9 ottobre 2018, 08:44

"Italia dei Valori della provincia di Lucca - scrive Domenico Capezzoli - esprime la propria solidarietà al ragazzo di 16 anni, offeso dall'autista del pullman che lo accompagnava a scuola. Le scuse da parte del presidente dell'azienda Ctt nord, sono positive, ma non bastano serve un'intervento disciplinare"."Chi sbaglia - continua...