Capannori: aperta la selezione per l'assunzione di tre tecnici

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:32

Il comune di Capannori ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione di tre specialisti tecnici con contratto formazione e lavoro a tempo pieno, categoria D posizione economica D1, della durata di 24 mesi nei settori "Servizi alla città" e "Attività produttive e sviluppo territoriale". Possono presentare domanda i giovani fino a 32 anni di età in possesso di una laurea di primo livello, di secondo livello oppure di vecchio ordinamento di facoltà universitarie tecniche. Il termine ultimo è fissato al 10 dicembre 2018.



Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.capannori.lu.it sezione "Gare e concorsi" oppure rivolgersi all'ufficio personale, telefono 0583428263, 0583428379 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, email personale@comune.capannori.lu.it.