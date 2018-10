Capannori: "Circularifood", al via i gruppi di discussione

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:48

Prosegue il progetto "Circularifood" per realizzare nella cosiddetta "Piana del cibo" che comprende i territori di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, il piano intercomunale del cibo, ossia un insieme di azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscono il diritto all'alimentazione per tutta la popolazione.



Dopo il successo dell'evento di ispirazione "Apparecchiamo la Piana" che si è tenuto lo scorso 28 settembre a Lucca, è stato definito il calendario dei focus group tematici che avranno lo scopo di definire le priorità e le prospettive dei territori relative alle politiche per il cibo. Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 8 ottobre alle ore 17 a Villa Basilica nella sala convegni in piazza Vittorio Veneto. Gli incontri successivi si svolgeranno, sempre con inizio alle 17, il 10 ottobre a Lucca alla Pia Casa in via Santa Chiara, il 15 ottobre ad Altopascio nella sala Granai in piazza Ospitalieri, il 17 ottobre a Porcari nella sala consiliare in piazza Felice Orsi e il 24 ottobre a Capannori al polo culturale Artémisia in via dell'Aeroporto.



Agli incontri, tutti a partecipazione libera e senza necessità di prenotazione, parteciperanno cittadini e portatori di interesse, come associazioni di categorie, agricoltori, dirigenti scolastici, ristoratori e operatori del terzo settore, dei Comuni partner del progetto.

Circularifood è promosso dai Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica con il co-finanziamento di App (Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione) e il sostegno di Sociolab, SlowFood Lucca Compitese Orti Lucchesi e Laboratorio di Studi Rurali Sismondi,



Per ulteriori informazioni: www.pianadelcibo.it, pianadelcibo@gmail.com.