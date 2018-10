Capannori: inaugurata in comune la mostra fotografica sui diritti delle donne dal 1965

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 ottobre 2018, 20:38

Il TAR della Toscana ha respinto l'istanza presentata dalle associazioni Lipu, Wwf, Enpa, Lav e Lac che a settembre avevano fatto ricorso contro il calendario venatorio 2018 -2019 stabilito dalla Regione, che prevede l'apertura anticipata della stagione della caccia.

mercoledì, 17 ottobre 2018, 19:25

Anche quest'anno il Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano propone la trentasettesima mostra annuale di funghi patrocinata dal Comune di Lucca. Una immancabile occasione per gli appassionati ma anche una possibilità per vedere a confronto centinaia di specie commestibili oppure tossiche o velenose.

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:39

Il comune di Lucca nell'ambito del progetto con finanziamento regionale 'Jalapeno', finalizzato allo sviluppo e attuazione di specifiche linee di indagine per l'individuazione e la verifica di potenziali situazioni di anomalia o irregolarità fiscale, erariale, catastale o amministrativa, ha pubblicato un bando per selezionare tre candidati per altrettanti tirocini non...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 11:30

Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle replica alle dichiarazioni dell'assessore Ragghianti sul patto fra comune e Airbnb per smascherare gli affittuari fantasma."Abbiamo letto - esordisce - le dichiarazioni dell'assessore Ragghianti per cui l'idea di far controllare i vari Bed e Breakfast e affitta camere che fanno attività non corretta, a...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:48

I talenti delle donne. L'appuntamento promosso dal Servizio Pari Opportunità della Provincia di Lucca torna anche in questa 14ma edizione di Lucca Jazz Donna, festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:19

In occasione delle Giornate AMEI 2018 nella chiesa di S. Giovanni a Lucca si terrà una speciale visita guidata dedicata alle "Restituzioni" che dopo restauri e cambi di collocazione sono tornate ad arricchire la chiesa: affreschi, sculture e quadri che vanno dal Rinascimento al secolo scorso, passando per i capolavori...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 08:44

Nello spirito di "idee che meritano di essere diffuse", TED ha lanciato il programma TEDx: eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire persone per condividere una esperienza simile a quella che si vive con TED.

martedì, 16 ottobre 2018, 17:22

Sabato 20 ottobre alle 17,30 la casermetta San Paolino ospiterà un aperitivo letterario per la presentazione del libro "Dessì", una spy story ambientata negli anni 30 del secolo scorso scritta da Enrico Lazzari.

martedì, 16 ottobre 2018, 17:12

Sabato 20 ottobre alle 18 gli scrittori Alice Montagnini e Filippo Taddia, vincitori della I edizione del Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia con il romanzo breve “La promessa di Ruggero”, incontreranno il pubblico presso la libreria “LuccaLibri – Caffè Letterario” in Viale Regina Margherita e saranno intervistati dal professor Luciano...

martedì, 16 ottobre 2018, 17:02

La corale G.Puccini di Camigliano organizza per Mercoledì 14 Novembre gita a Firenze per assistere all'opera lirica in due atti''La Cenerentola'' di Gioachino Rossini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino partenza da Piazza Aldo Moro a Capannori ( sede Comunale alle ore 17'30 inizio opera ore 20 ritorno previsto intorno...