Capannori: si concludono lavori Enel per restyling rete elettrica San Gennaro

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:46

Come annunciato a fine settembre, nei prossimi giorni E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, concluderà i lavori di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico di Capannori, località San Gennaro, iniziati a settembre con due lotti di interventi.

Le squadre operative dell’azienda elettrica hanno sostituito alcuni conduttori aerei e realizzato una nuova cabina dotata di apparecchiature di ultima generazione, più resistenti ed efficienti, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Domani (giovedì 11 ottobre), venerdì 12 ottobre e martedì 16 ottobre si svolgeranno le operazioni per il collaudo definitivo e la messa in servizio di tutta la nuova impiantistica.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha diviso in momenti diversi, in modo da diminuire i disagi. Grazie a bypass da linee di riserva, saranno pochissime le linee coinvolte. Questo il cronoprogramma:

giovedì 11 ottobre, dalle ore 9 alle ore 15, e venerdì 12 ottobre, sempre dalle ore 9:00 alle 15:00, via San Gennaro da 62 a 64/b, da 82 a 86, 79, 95, da 99 a 101a, sn (senza numero); via delle Vitialle da 8/a a 10; via di Scioppato 8, sn

martedì 16 ottobre 2018, dalle ore 11 alle ore 16, via San Gennaro civ. 79, da 99 a 101a, da 62 a 64/b, da 82 a 86, sn; via Vitialle civ. da 8/a a 10; via Scioppato civ. 8, sn.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.