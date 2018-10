“Cena e Chewingum”: la festa del Lucca Blues Festival per la raccolta fondi per l’associazione

Altre notizie brevi

In occasione del mercato settimanale venerdì 26 ottobre a Capannori in Piazza Aldo Moro dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sara’ allestito il gazebo della LEGA promovendo la distribuzione dello spray urticante alle cittadine lucchesi.

Torna anche quest'anno l'iniziativa 'La biblioteca... si apre' con un ricco programma di iniziative rivolte ai più piccoli promosse dal Comune in collaborazione con l'associazione 'Amici del Melograno' e l'associazione 'Amici del libro' onlus.

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21.00 di giovedì 25 alle 21.00 di venerdì 26 ottobre - in adesione a uno sciopero generale.

Venerdì 26 ottobre alle 17 presso l’auditorium l’Agora in piazza del Suffragio a Lucca (ingresso libero) e con il patrocinio del comune di Lucca – si terrà la conferenza “Evitare le emozioni o imparare a viverle?”

Nei prossimi giorni si provvederà all'abbattimento urgente di un albero nella cortina delle mura urbane fra i baluardi San Colombano e Santa Maria. La decisione è stata presa a seguito della perizia tecnica che dà conto di tutti gli accertamenti svolti per capire le reali condizioni di salute della pianta.

Giovedì 25 ottobre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro, nell'ambito dell'iniziativa 'Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze' promossa dal Comune e dall'associazione Paideia, si terrà la conferenza di Mariagrazia Contini "La relazione con le famiglie elemento chiave dei servizi educativi'.

La rapinatrice bulgara arrestata ieri dalla polizia di stato, in seguito al giudizio per direttissima celebrato stamattina, è stata condannata ad un anno e 7 mesi e sottoposta agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nel comune di Montecatini, dove risiede.

Si terrà giovedì 25 ottobre prossimo la selezione provinciale per il concorso nazionale “Talent crea bellezza” destinato ai migliori acconciatori ed estetisti italiani.

C'è tempo fino al prossimo 30 ottobre per iscriversi ai corsi di italiano gratuiti per donne straniere che vivono sul territorio. Il corso promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione di Lucca e l'associazione 'Itaca' è suddiviso in gruppi diversificati a seconda del livello di conoscenza...