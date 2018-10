Cinema Artè di Capannori: programmazione del 7 e 8 ottobre

venerdì, 5 ottobre 2018, 13:26

Domenica 7 ottobre alle 21.00 al Cinema Artè di Capannori è in programma la versione restaurata del capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato interpretato da Robert De Niro. E' il primo degli appuntamenti del programma del Cinea Ritrovato della Cineteca di Bologna che Ezechiele proietterà in esclusiva - tra Lucca e Capannori - per la stagione 2018/2019



Domenica 7 ottobre 2018 ore 20.00Cinema Artè CapannoriTORO SCATENATO (RAGING BULL)

di Martin Scorsese – Usa, 1980 – 129' con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy MoriartyEdizione restaurata in originale con sottotitoli. Proiezione in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Jake La Motta è cresciuto nell'ambiente degli italoamericani del Bronx ed è sempre stato orgoglioso della sua forza. È quasi normale per lui dedicarsi alla boxe, aiutato dal fratello Joey nelle vesti di allenatore e manager. Anche lui, però, per conquistare il titolo mondiale, deve sottostare alle leggi delle organizzazioni mafiose che ne controllano il sottobosco. Capolavoro di Scorsese e del cinema americano moderno, "Raging Bull" è un affresco sull'America (e sull'Italia), un omaggio al cinema (e alla sua morte), superbamente fotografato da Michael Chapman. Due soli Oscar, ma inappuntabili: al montaggio di Thelma Schoonmaker, e a De Niro (che ingrassò di trenta chili per le scene della vecchiaia del pugile).



Lunedì 8 ottobre 2018 ore 21.00 Cinema Artè Capannori Claudia Cardinale, 80 anni di una diva VAGHE STELLE DELL'ORSA di Luchino Visconti – Italia, 1965 – 100' con Claudia Cardinale, Jean Sorel Leone d'Oro a Venezia 1965 Sandra torna alla natìa Volterra con il marito Andrew Dawson. Qui ritrova il fratello Gianni e l'anziana madre ricoverata in una clinica psichiatrica, dove viene accudita dal secondo marito. Il primo è morto in un campo di concentramento. Andrew oltretutto scopre che Gianni e Sandra sono stati uniti da un torbido legame. Sicuramente non uno dei migliori film di Visconti, vinse comunque il Leone d'oro a Venezia nel '65. Notevole comunque il fascino torbido di una splendida Cardinale, e l'ambientazione dannunziana a Volterra. Ingresso gratuito



La programmazione del cinema Artè di Capannori è curata dal Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce l'attività in convenzione dal Comune di Capannori. Le proiezioni si tengono nei giorni di sabato, domenica, lunedì e tutti i festivi e prefestivi. Il biglietto di ingresso intero è di 7 euro. Il ridotto è di 5 euro e ne hanno diritto i soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.