Conversazioni, rinviato l’incontro con Roberto Vecchioni

Altre notizie brevi

martedì, 9 ottobre 2018, 00:18

Niente commercio itinerante durante i Comics. Lo stabilisce un'ordinanza che è stata pubblicata oggi sull'albo pretorio del comune di Lucca. Il divieto sarà in vigore dal 31 ottobre al 4 novembre.

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:55

Mercoledì 10 ottobre alle 21.15 nella sede di Anfass, in via Fiorentini 25, l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione dell'Arancio per presentare i dati relativi alla sperimentazione effettuata sulla via di Tiglio nei giorni scorsi, in concomitanza con il cantiere Geal per il quale è stato necessario istituire il...

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:35

Un percorso alla scoperta delle arti minori: non sempre gioielli e miniature sono visti come opere d'arte, ma scopriremo insieme che non sono preziosi solo per i materiali con cui sono stati realizzati. Per creare le piccole miniature o i dettagli di oggetti d'oro e d'argento, infatti, occorreva un lavoro...

lunedì, 8 ottobre 2018, 10:25

Nuova edizione per la casa editrice Il Seme Bianco che dà voce a un autore che indaga sul concetto di perdita e follia. “Il personaggio principale del romanzo” racconta Luciano Lucchesi, “è Mark, un uomo che ha perso sua moglie e lotta quotidianamente con il suo dolore, ormai divenuto la...

lunedì, 8 ottobre 2018, 09:46

Per domenica 14 ottobre le guide di Natourarte propongono la Camminata tra pievi e ulivi, un'escursione sulle colline lucchesi con partenza dal paese di Valgiano (315m) e conclusione ad anello. Da Valgiano il percorso seguirà vie poco trafficate, sentieri e mulattiere che si perdono tra uliveti e vigne, boschetti e...

domenica, 7 ottobre 2018, 10:26

A chi già conoscono Gerard Lutte e a quelli che volendo, avranno la possibilità di conoscerlo, il ritrovo sarà sabato 13, alle 17.30, con Gerard Lutte, al Caffè Letterario Lucca Libri in occasione di quella che sarà probabilmente, l'ultima occasione di incontrarlo.

domenica, 7 ottobre 2018, 09:33

Assemblea della Consulta della Cultura lunedì 8 ottobre alle 20,30 presso l'Auditorium della Pia Casa in via S. Chiara - Centro Storico. L'ordine del giorno è il seguente: 1. Stati generali: data, luogo e programma 2. Stati generali: organizzazione, budget e promozione 3. Futuri incontri formativi 4.

sabato, 6 ottobre 2018, 18:56

sabato, 6 ottobre 2018, 10:29

Domenica 7 ottobre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Teatro dell’Orsa propone A Ritrovar le Storie, spettacolo di teatro ragazzi in cui racconti antichi, vivificati da memorie vissute, divengono incandescenza interminabile di vita. Di Monica Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi.

sabato, 6 ottobre 2018, 10:06

Martedì 9 ottobre alle 16.30, presso la Casermetta San Salvatore (davanti alla Casa del Boia), il Centro Donna Lucca festeggia i vent'anni di attività (1998-2018). Previsto confronto con Silvia Neonato e Marta Baiardi co-autrici del saggio “La ragazza che ero, la riconosco - Schegge di autobiografie femministe”, intermezzi musicali e...