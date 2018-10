Da domani i biglietti per Veneziani al Giglio

mercoledì, 10 ottobre 2018, 13:17

C’è molta attesa per il secondo incontro delle Conversazioni in San francesco che sabato 13 ottobre, ore 21, vedrà protagonista lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani. Come di consueto la serata è ad ingresso gratuito e biglietti saranno disponibili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, da domani (11 ottobre) alla biglietteria del teatro del giglio fino a sabato pomeriggio (con orari 10.30-13.00 e 15.00-18.00).

Il tema di questo secondo appuntamento, come gli altri dedicato alle “Parole della Costituzione”, sarà la parola “Patria” che in realtà appare citata solo al 52esimo articolo della carta. È anche di questa “marginalità” che veneziani intende parlare, analizzando nel contempo il valore che questo vocabolo ha assunto nella nostra contemporaneità.