Del Prete (PD), appello alla sinistra tradita dal modello Renzi: "Aiutateci a cambiare il Partito Democratico Toscano”

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:06

“Basta con il modello Renzi. E’ arrivato il momento di cambiare le cose nel Partito Democratico oppure rischieremo davvero di subire un effetto irreversibile sull’elettorato di sinistra” apre cosi la propria dichiarazione il consigliere comunale di Porcari David Del Prete e candidato all’assemblea regionale del Partito Democratico a sostegno del candidato Fabiani.

“Dopo la netta sconfitta che abbiamo subito, non c’è mai stato modo per fare un’analisi attenta sui dati e sugli errori commessi in campagna elettorale. Ma un dato è certo: il modello della segreteria renziana ha clamorosamente fallito. Adesso però è inutile piangerci addosso; è arrivato il momento di cambiare le carte in tavola. Dobbiamo rispettare quella piazza che lo scorso 30 settembre ha invocato e rimarcato la voglia di trovare unità nel partito.” —continua Del Prete — “Bene, questo è il momento giusto per farlo, ma non lo si potrà fare con un modello di partito che, ancora una volta, cala personaggi di spicco dall’alto a guidare una segreteria regionale e organizza delle primarie lampo. Evitando cosi il dialogo e il confronto che sono e dovranno continuare ad essere le radici del nostro partito.”

“Scegliendo Fabiani possiamo davvero iniziare a lavorare sulla ristrutturazione di questo partito, che ha bisogno, ora più che mai, di tornare ad aprire le porta alla sinistra, ai lavoratori e a tutto quell’elettorato che si è sentito tradito dalla precedente segreteria. Non possiamo permettere nuovamente di avere alla segreteria personaggi che già ricoprono importanti ruoli e che rischiano di riportare il nostro Partito allo sbando. Abbiamo bisogno di un segretario che si dedichi attentamente alle prossime elezioni comunali e regionali. Ci tengo però a sottolineare che, anche in caso di sconfitta da parte di Fabiani, non dovrà venire meno la collaborazione e il dialogo con la minoranza, cercando quindi negli sconfitti dialogo e lavorando ad una linea unitaria. Voglio però concludere con un appello, a tutta quella sinistra che ha scelto di votare alle ultime amministrative altre correnti politiche: aiutateci a cambiare il Partito Democratico, date la possibilità ad un giovane toscano di occuparsi della nostra segreteria.”