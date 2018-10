Denunciati due albanesi per detenzione di droga ai fini di spaccio

Altre notizie brevi

martedì, 16 ottobre 2018, 17:22

Sabato 20 ottobre alle 17,30 la casermetta San Paolino ospiterà un aperitivo letterario per la presentazione del libro "Dessì", una spy story ambientata negli anni 30 del secolo scorso scritta da Enrico Lazzari.

martedì, 16 ottobre 2018, 17:12

Sabato 20 ottobre alle 18 gli scrittori Alice Montagnini e Filippo Taddia, vincitori della I edizione del Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia con il romanzo breve “La promessa di Ruggero”, incontreranno il pubblico presso la libreria “LuccaLibri – Caffè Letterario” in Viale Regina Margherita e saranno intervistati dal professor Luciano...

martedì, 16 ottobre 2018, 17:02

La corale G.Puccini di Camigliano organizza per Mercoledì 14 Novembre gita a Firenze per assistere all'opera lirica in due atti''La Cenerentola'' di Gioachino Rossini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino partenza da Piazza Aldo Moro a Capannori ( sede Comunale alle ore 17'30 inizio opera ore 20 ritorno previsto intorno...

martedì, 16 ottobre 2018, 16:15

Dalla sezione di Lucca dell'Uic (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) arriva un contributo per l'allestimento delle "Case del libro", le piccole biblioteche in legno riciclato che l'amministrazione comunale sta collocando nei parchi pubblici del territorio.

martedì, 16 ottobre 2018, 15:51

Il nuovo libro 'Rifiuti Zero' di Rossano Ercolini presidente dell'associazione Zero Waste Europe, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune e vincitore nel 2013 del 'Goldman Environmental Prize', sarà presentato, giovedì 18 ottobre, giorno della sua uscita, alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano.

martedì, 16 ottobre 2018, 13:38

Da domani (17 ottobre) saranno disponibili al teatro del Giglio i biglietti per” Arte” e “Cultura”, le Parole della Costituzione protagoniste venerdì 19 ottobre, ore 21, nel terzo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco.

martedì, 16 ottobre 2018, 13:33

Francesco Fella ringrazia il fotografo Roberto Giovannini per la bella serata di venerdì 12 ottobre in via della Fratta n3 per "Arte in Cantiere". Numeroso pubblico è intervenuto alla serata a congratularsi per i bellissimi video del noto fotografo.

martedì, 16 ottobre 2018, 10:15

L'appuntamento di ottobre dell'Agorà della Scienza vede protagonista il professor Lucio Russo, fisico matematico dell'Università di Tor Vergata. Lucio Russo è anche -se non soprattutto- uno storico della scienza che in molti dei suoi libri ha sviluppato un'indagine critica intorno ai metodi e ai fondamenti scientifici e al loro rapporto...

martedì, 16 ottobre 2018, 09:52

Dopo il bellissimo incontro avuto sabato scorso con Gerard Lutte e con Quei Guevara che hanno parlato sia del Guatemala che delle sue problematiche legate alla piaga delle/dei ragazzi di strada, è giunta l'ora di mettere in pratica un po' di solidarietà.

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:41

Lunedì 22 ottobre, nella Saletta Catalani del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, Lorenzo Lenzi propone l’ascolto guidato del dittico Le Villi, musicata da Giacomo Puccini, e di Ehi, Giò, su musica di Vittorio Montalti.