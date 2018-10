Disagi nell'erogazione idrica nel comune di Montecarlo

lunedì, 15 ottobre 2018, 11:41

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione su uno dei depositi della rete di distribuzione nel comune di Montecarlo, giovedì 18 ottobre, dalle ore 12 alle 20, si verificheranno cali di pressione e saranno possibili temporanee mancanze d'acqua su tutto il territorio comunale.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire gradualmente con il passare del tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Acque SpA ricorda agli utenti alcuni accorgimenti da seguire per ridurre al minimo gli inconvenienti legati ai fenomeni di torbidità post intervento che, in caso di lavori piuttosto lunghi, come quello di giovedì prossimo, potrebbero essere più accentuati:

• Non azionare lavatrici e lavastoviglie fino a quando l’acqua non sarà ritornata limpida.

• Ove possibile, far scorrere un piccolo quantitativo d’acqua dal punto di erogazione più vicino al contatore (per esempio da un rubinetto esterno alla casa), per un più rapido ritorno a un’acqua limpida.

• Nel caso in cui i fenomeni di torbidità dell’acqua dovessero presentarsi ancora 24 ore dopo la conclusione dei lavori, contattare il numero verde 800 983 389, per concordare eventuali interventi di pulizia locale delle reti o dei contatori.