Domenica a San Leonardo in Treponzio la 16^ Festa della castagna

Altre notizie brevi

venerdì, 19 ottobre 2018, 18:14

Domenica 28 ottobre presso l'Asd Gt Quarter Horses e Pony Club in via Ciarpi 14/d a Porcari festa di Halloween in maschera aperta a tutti! Saranno presentati tutti gli animali con messa in sella su cavalli e pony per grandi e piccini più stuzzichini. Tutto gratuitamente. Dalle 14.30 in poi.

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:37

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della terza “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 22 al 28 ottobre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale...

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:59

Domani sabato 20 ottobre si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano, in scena la compagnia...

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:15

Nei giorni scorsi è nata Tèlia, Associazione di Promozione Sociale scaturita dall’entusiasmo di un gruppo di donne, che decidono di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità per promuovere la crescita personale degli altri.

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:18

Si terrà domenica 21 ottobre dalle 9 alle 19 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:09

Sarà inaugurato domani, sabato 20 ottobre alle ore 15, il nuovo campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo realizzato dall'amministrazione comunale a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al Cittadino (ex circoscrizione). Il taglio del nastro avverrà nell'ambito di una festa che coinvolgerà la comunità alla quale parteciperà...

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:04

Il Coro del Sole, coro di voci bianche nato all'interno de Il Baluardo gruppo vocale lucchese, ha ripreso la propria attività di formazione corale dedicata ai ragazzi e ragazze da 6 a 15 anni. Le lezioni, all'insegna del divertimento si tengono il lunedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 presso...

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:11

Domenica 21 ottobre alle 16 nella chiesa di S. Giovanni a Lucca in occasione della Giornata AMEI 2018 "Se scambio cambio" si terrà una speciale visita guidata dedicata alle "Restituzioni" che dopo restauri e cambi di collocazione sono tornati ad arricchire la chiesa: affreschi, sculture e quadri che vanno dal...

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:02

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:48

Come annunciato, sono oggi al lavoro gli operai specializzati che stanno restaurando e fissando a regola d'arte le pietre smosse in via Galli Tassi. L'intervento si concluderà in giornata ma il tratto di strada compreso fra via Santa Giustina e via del Toro resterà chiuso al traffico fino alle 18...