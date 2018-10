+Europa, convegno nazionale a Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 30 ottobre 2018, 11:33

C'è tempo fino al 10 novembre per iscriversi ai corsi di educazione permanente per adulti promossi dall'amministrazione comunale, che prenderanno il via entro il mese di novembre al polo culturale Artémisia di Tassignano. La proposta formativa per il 2018-2019 riguarda varie lingue straniere e l'alfabetizzazione informatica.

martedì, 30 ottobre 2018, 11:29

Enel Green Power informa che la gestione degli invasi idroelettrici, nonostante le abbondanti piogge, non presenta criticità. In considerazione delle previsioni metereologiche avverse, la Società aveva preventivamente potenziato il presidio attraverso il rafforzamento dei turni di reperibilità e l'apertura di tavoli di coordinamento: sin dall'inizio dell'allerta meteo, Enel Green Power...

martedì, 30 ottobre 2018, 11:16

Circuito Off 2018 presenta nello studio d'arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153 nel centro storico la mostra di fotografie di Monica Parisi - Piccola Storia - dal 17 novembre al 2 dicembre dalle ore 17-19,30 anche la domenica pomeriggio.

martedì, 30 ottobre 2018, 11:15

Dedicare cura alla formazione di una coscienza civica, sotto tutti gli aspetti, potrà assicurare preziosi alleati a tutte quelle persone che combattono ogni giorno per il rispetto delle regole e della legalità.Silvia Del Greco lancia la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'Insegnamento di educazione alla cittadinanza...

martedì, 30 ottobre 2018, 10:13

Sistema Ambiente spa comunica che, in occasione della manifestazione Comics, nel periodo 31 ottobre 2018 – 4 novembre 2018 compreso: l’orario di esposizione dei rifiuti nel centro storico, per le utenze domestiche e non domestiche è fissato dalle ore 21,00 alle ore 24,00 (ordinanza n.

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:42

Lucart - azienda lucchese leader in Europa nella produzione di carte tissue, airlaid e monolucide anche nota per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto - sarà presente all'edizione 2018 di Ecomondo - Fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile - in programma a Rimini...

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:38

Anche mercoledì 31, come ogni mercoledì, dalle ore 18,30, nel cuore del centro città di Viareggio, sulla centralissima Via Fratti , civico 538, di fianco all'Ospedale Tabarracci, torna il consueto appuntamento con l'aperitivo "happy hour" del Caffè Lencioni.

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:03

"Il Presidente-Sindaco Menesini è vittima e carnefice allo stesso tempo. Se oggi ci troviamo alle porte con i sassi con il rischio di perdere dei finanziamenti sudati, come giustamente scrive, è perché qualcuno ci ha messo del suo.

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:02

Domenica 4 novembre avrà inizio la prima giornata del progetto NATURALmente Avventura 2.0, ideato da Officina Natura e dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.Come primo approccio all'escursionismo si parlerà di come si organizza uno zaino funzionale per un'uscita giornaliera e/o di più giorni.

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:20

L'amministrazione comunale rende noto che sono in pagamento i mandati relativi ai rimborsi TARES-TARI per gli anni 2013-2014-2015. Gli interessati che riscuotono con quietanza diretta, possono recarsi presso qualsiasi sportello del BPM. s.p.a. (Cassa di Risparmio di Lucca) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.