Famiglie al Museo il 14 ottobre al Via Francigena Entry Point - ex casa del Boia

Altre notizie brevi

martedì, 2 ottobre 2018, 17:54

Venerdì 5 ottobre, dalle ore 16 alle 19, nel complesso di San Micheletto, in un convegno dal titolo Curare la guerra a Lucca. I medici, il conflitto mondiale, la Resistenza, storici e ricercatori cercheranno di individuare: il rapporto tra la medicina e i suoi operatori, i medici, e la lotta...

martedì, 2 ottobre 2018, 17:08

Sono 17 i progetti educativi della 'Vetrina scolastica' per l'anno scolastico 2018-2019 incentrata sul tema generale "Le Nuove Consapevolezze' che andranno ad arricchire l'offerta formativa rivolta agli alunni di tutti gli ordini e gradi d' istruzione, dalle scuole dell'infanzia al liceo scientifico 'Majorana'. Tanti i temi trattati.

martedì, 2 ottobre 2018, 17:00

"DISPIACE leggere che nel bel mezzo di una trattativa della delegazione trattante per la Usl Nord Ovest che sta andando avanti da mesi per sanare situazioni in sospeso e gettare le basi del prossimo contratto integrativo aziendale, la Funzione Pubblica della Cgil di Lucca abbia deciso di ritirarsi sull'Aventino non...

martedì, 2 ottobre 2018, 16:52

Il Centro Ricerca Rifiuti Zero, Zero Waste Italy e l'Associazione Ambiente e Futuro organizzano un importante meeting che attrarrà pezzi importanti dell'industria del riciclo a Capannori.Si parla molto di economia circolare per promuovere sana economia ma poche sono le concrete iniziative.

martedì, 2 ottobre 2018, 15:39

Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni economiche tra privati, persone fisiche e giuridiche. L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale per tutti i titolari di partita Iva e costituisce una svolta epocale modificando il sistema tradizionale con il digitale.

martedì, 2 ottobre 2018, 15:37

"Sinceramente-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-sono rimasta davvero stupita nel leggere una notizia che riporta come, a Lucca, un apposito percorso per non vedenti sia, nella parte finale, ostruito da una voluminosa fioriera la quale, ovviamente, diventa un ostacolo, peraltro anche pericoloso vista la vicinanza con un...

martedì, 2 ottobre 2018, 09:59

Cambiano le regole del censimento della popolazione, che diventa permanente coinvolgendo ogni anno un campione di 1 milione e 400 mila famiglie in 2800 comuni. Fra questi anche Porcari.

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:01

Al via con un calendario ricco di appuntamenti per la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno il motto è “Allattamento: base per la vita” partendo dalla considerazione che l’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui...

lunedì, 1 ottobre 2018, 16:57

Il giorno primo ottobre all'età di 77 anni, si è spento, dopo una lunga malattia, Giampiero Puccetti.

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:46

Si segnala che da stamattina risulta impossibile contattare il centralino del comune di Lucca e qualunque altro ufficio, sia chiamando da fisso che da mobile, forse a causa del forte temporale di stanotte che potrebbe aver causato problemi alle linee telefoniche. Le linee sono state ripristinate poco prima delle ore 16.