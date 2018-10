FAMU: Famiglie al Museo della Cattedrale di Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:35

Un percorso alla scoperta delle arti minori: non sempre gioielli e miniature sono visti come opere d'arte, ma scopriremo insieme che non sono preziosi solo per i materiali con cui sono stati realizzati. Per creare le piccole miniature o i dettagli di oggetti d'oro e d'argento, infatti, occorreva un lavoro da vero artista. Tecnica, precisione e grande cura erano gli ingredienti necessari per ottenere i meravigliosi risultati che osserveremo durante la visita.

E noi oggi avremmo la stessa pazienza? Mettiamo alla prova fantasia e abilità per dare vita alla nostra miniatura personale!

Inizio attività ore 15:00

€ 10,00 a famiglia (fino a 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più)

Prenotazione obbligatoria.

Museo della Cattedrale di Lucca Piazza Antelminelli 5 LUCCA

Tel. 0583 490530 didattica@museocattedralelucca.it.