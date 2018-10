Fatturazione elettronica, partono i seminari gratuiti

martedì, 2 ottobre 2018, 15:39

Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni economiche tra privati, persone fisiche e giuridiche. L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale per tutti i titolari di partita Iva e costituisce una svolta epocale modificando il sistema tradizionale con il digitale. Con la nuova fattura, tutti i documenti generati quindi esclusivamente in formato elettronico saranno in tempo reale inviate al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Confesercenti Toscana Nord ha già predisposto tutti gli strumenti in grado di fornire le soluzioni di fatturazione elettronica su misura per ogni esigenza anche attraverso portali ad hoc per gli imprenditori. “Stiamo parlando di una vera rivoluzione – spiega il direttore Miria Paolicchi – che trasforma in modo radicale il modo con cui fino ad ora si emettevano, ma anche si ricevevano, le fatture. Tutto adesso deve passare per i canali informatici in modo da collegarsi praticamente in tempo reale con l’Agenzia delle Entrate. La nostra associazione si è mossa per tempo al fine di predisporre gli strumenti migliori per i soci. Migliori da punto di vista della facilità di utilizzo e per la loro versatilità”. All’entrata in vigore della fatturazione elettronica mancano poco meno di tre mesi e per questo Confesercenti Toscana Nord intende muoversi immediatamente attraverso una prima serie di seminari. Ancora il direttore. “Nei prossimi giorni partiamo con una prima serie di incontri in tutte le nostre sedi sia per illustrare le nuove modalità di fatturazione che per presentare gli strumenti tecnici che dovranno essere impiegati. Strumenti che abbiamo voluto snelli e soprattutto efficaci proprio per rendere la vita facile agli imprenditori. Con questi seminari – conclude Miria Paolicchi - non solo vogliamo illustrare le parti strettamente tecniche della nuova fatturazione ma anche rispondere a tutta una serie di domande che già i nostri soci ci pongono”. Ecco infine il calendario dei seminari gratuiti che si svolgeranno nelle sedi Confesercenti di Licca e Versilia (per partecipare basta registrarsi all’indirizzo mail innova@confesercentitoscananord.it oppure chiamando direttamente le sedi): giovedì 18 ottobre Lucca dalle 21 alle 23, mercoledì 24 ottobre Viareggio dalle 21 alle 23, martedì 6 novembre Lucca dalle 15 alle 17, mercoledì 7 novembre Viareggio dalle 15 alle 17.