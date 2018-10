Il cordoglio delle associazioni SìAmo Lucca, Lucca In Movimento e i relativi consiglieri comunali, per la scomparsa del padre di Remo Santini

Altre notizie brevi

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:29

Proseguano i lavori di risanamento e rifacimento delle asfaltature finanziati dall'amministrazione comunale con la variazione di bilancio del giugno scorso.

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:49

1968-2018: sono trascorsi 50 anni. A Lucca, attraverso un progetto dell’Arci, patrocinato dal Comune di Lucca, un comitato promosso da alcuni dei protagonisti di quegli anni, ha pubblicato un libro “E la vita cambiò. Il ’68 a Lucca” di testimonianze dirette, ricostruendo cronologicamente gli avvenimenti e proponendo una serie di...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

Si intitola "Fantasismo iconografico di Leonardo da Vinci" la mostra fotografica amatoriale di Eni Cagnoni che sarà allestita da lunedì 8 a sabato 27 ottobre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori.L'esposizione si sviluppa in tre sezioni mettendo in risalto il metodo del grande Leonardo di combinare insieme...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:48

Prosegue il progetto "Circularifood" per realizzare nella cosiddetta "Piana del cibo" che comprende i territori di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, il piano intercomunale del cibo, ossia un insieme di azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscono il diritto all'alimentazione per...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:37

Sabato 6 ottobre il soprano/crossover Cosetta Gigli sarà ospite di Marco Liorni nel programma "Italia si'" in onda su RAI 1 dalle ore 16:40. Attualmente la cantante è in promozione con il singolo "Preghiera a tutto il mondo" (F.&L. Mosello-L.Somma)-Ed. Mus. Starpoint International/Airone Music di S.

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:29

"Apprendo con immenso dispiacere la notizia che Remo Santini ha perso di recente il suo papà, pertanto, a nome mio e di tutti coloro che fanno parte della sezione Lega di Lucca , porgo le più sentite condoglianze sia a lui, che ai suoi cari.

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:11

"Ho appena appreso la triste notizia della scomparsa del papà di Remo Santini, autorevole giornalista del quotidiano “La Nazione” e leader della lista civica “SiAmo Lucca”. Come commissario della Lega in Provincia di Lucca esprimo, a nome mio e di tutti gli iscritti, le più profonde condoglianze e la vicinanza...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:11

"Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa del papà di Remo Santini, stimato collega consigliere comunale ma soprattutto amico. A Remo ed alla sua famiglia giungano le mie più sincere condoglianze unitamente ai sentimenti di profonda vicinanza in questo triste e difficile momento".

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:02

"Al capogruppo di SìAmo Lucca Remo Santini rivolgo, a nome mio personale e di tutta Forza Italia a Lucca, le più sentite condoglianze per la grave perdita di suo padre. In questo momento di doloroso lutto siamo stretti attorno a lui".

venerdì, 5 ottobre 2018, 13:26

Domenica 7 ottobre alle 21.00 al Cinema Artè di Capannori è in programma la versione restaurata del capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato interpretato da Robert De Niro. E' il primo degli appuntamenti del programma del Cinea Ritrovato della Cineteca di Bologna che Ezechiele proietterà in esclusiva - tra Lucca...