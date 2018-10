“Immaginiamo. Per crescere insieme”: otto incontri dedicati ai genitori con bambini fra 0 e 6 anni nei comuni della Piana

La relazione e la comunicazione tra genitori e figli, è questo il tema che sarà trattato in “Immaginiamo: Per crescere insieme” un ciclo di otto incontri gratuiti dedicati a mamme e papà con bambini fra zero e sei anni che si svolgeranno nei Comuni della Piana di Lucca, condotti dal pedagogista Farnaz Farahi dell'Università di Firenze. Gli incontri verranno condotti con una metodologia partecipativa: attraverso l'uso di immagini e fotografie i genitori diventeranno protagonisti del percorso, condivideranno esperienze e giungeranno a costruire un sapere collettivo. Inoltre i genitori presenti potranno sollecitare tematiche di discussione in base ai propri interessi e bisogni formativi. Ogni incontro può essere considerato a se stante quindi si potrà partecipare a una parte o a tutto il percorso.

Si parte sabato 27 ottobre dalle 10 alle 12 a Capannori alla Biblioteca “Artemisia” in via dell'Aeroporto 10 a Tassignano. Lunedì 29 ottobre dalle 18 alle 20 sarà la volta di Altopascio nella Sala dei Granai di piazza degli Ospitalieri. A Lucca tre appuntamenti: lunedì 5 novembre dalle 17,30 alle 19,30 alla scuola dell'infanzia “Papini” di via Matteotti a Sant'Anna; mercoledì 7 novembre dalle 17,30 alle 19,30 al Centro per le Famiglie di via Urbicciani 363 – San Concordio; sabato 17 novembre dalle 10 alle 12 alla scuola dell'infanzia di San Vito in via G.B. Giorgini 42. Gli incontri proseguiranno poi a Capannori lunedì 19 novembre dalle 17,30 alle 19,30 all'asilo nido “Grillo Parlante” via Guido Rossa 1; a Montecarlo lunedì 26 novembre dalle 17,30 alle 19,30 nella ex chiesa della Misericordia in via del Cerruglio; a Porcari il 5 dicembre dalle 17,30 alle 19,30 nella Biblioteca comunale di via Roma 121. Durante gli incontri di Capannori, Lucca e Porcari, per facilitare la partecipazione dei genitori, saranno organizzati in contemporanea laboratori per i bambini da 2 a 6 anni di età, curati dalla Cooperativa sociale La Luce di Lucca. Il ciclo di incontri è stato realizzato dalla Cooperativa sociale Odissea anche come iniziativa per la divulgazione di una mappatura dei servizi ed incontri educativi per la prima infanzia realizzata su incarico della Conferenza Zonale per l'Istruzione; durante gli incontri verranno infatti distribuite le Guide ai Servizi per l'Infanzia della Piana di Lucca, tradotte anche in inglese e in francese.

Per informazioni e prenotazione del laboratorio per bambini contattare la Cooperativa Sociale Odissea al numero 0583.935251 oppure segreteria@cooperativaodissea.org.