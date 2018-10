Imprevista interruzione idrica nel comune di Montecarlo

Altre notizie brevi

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:03

Sono previste grandi novità per questa edizione della festa di Halloween organizzata come sempre dai volontari della Misericordia di Montecarlo, anche per questo 2018 il piccolo borgo medioevale si trasforma in Montecharloween. Ma i giochi, gli intrattenimenti, le animazioni, seguiranno un nuovo itinerario che percorrerà tutta la via Roma nel...

sabato, 27 ottobre 2018, 19:13

Primo parto del nuovo presidente Comitato ANPI Provinciale Filippo Antonini e della presidente della sezione di Lucca Rosalba Ciucci:

sabato, 27 ottobre 2018, 19:05

Allerta meteo su tutta la Toscana a partire dalle ore 20.00 di oggi, sabato 27 ottobre, alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. Interessate tutte le Province, con particolare attenzione nelle aree della Lunigiana, della Versilia dove l'allerta passa dal codice 'giallo' al codice 'arancio' per il rischio idraulico ed idrogeologico...

sabato, 27 ottobre 2018, 08:56

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera in prossimità del passaggio a livello di Bicchio (Altopascio). Una moto si è scontrata con una bicicletta e uno dei due conducenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca. L'episodio è avvenuto verso le 22.07. Sul posto è intervenuta un'automedica.

sabato, 27 ottobre 2018, 08:28

In occasione dell'edizione 2019 di Photolux Festival. Biennale Internazionale di Fotografia, Photolux in collaborazione con ceiba editions e Grafiche dell'Artiere promuove un concorso internazionale dedicato al libro fotografico, realizzato in collaborazione con Miami Photo Fest e con la media partnership di EyesOpen! magazine.

venerdì, 26 ottobre 2018, 19:41

I fatti di cronaca nera di questi giorni non paiono minimamente sfiorare il comune senso del pudore da parte della giunta Tambellini, in ossequio questa sera al filantropo dell’accoglienza diffusa Don Biancalani. Cosi Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, timbra come inopportuna per non dire...

venerdì, 26 ottobre 2018, 18:40

La Sesta Edizione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terra a Lucca mercoledì 5 dicembre (location in via di definizione), vedrà il gota della musica leggera far parte della Giuria.

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:15

A causa del maltempo l'iniziativa "Alla riscoperta di un vecchio borgo", promossa dall'associazione PerSanPietro in collaborazione con il Comune in programma domenica 28 ottobre a San Pietro a Marcigliano è stata annullata.

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:03

Alle 12.54 di oggi (venerdì 26 ottobre) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore sul territorio della Toscana nord occidentale dalle ore 14.00 fino alle ore 23,59 di sabato...

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:57

Dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019 nelle aree del territorio comunale che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare non si potrà bruciare all'aperto. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale che, in linea con il Pac (piano di azione comune) della Piana di Lucca, recepisce...