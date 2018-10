Intervento urgente sul selciato di via Galli Tassi: strada chiusa nel tratto fra via Santa Giustina e via del Toro

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:48

Come annunciato, sono oggi al lavoro gli operai specializzati che stanno restaurando e fissando a regola d'arte le pietre smosse in via Galli Tassi. L'intervento si concluderà in giornata ma il tratto di strada compreso fra via Santa Giustina e via del Toro resterà chiuso al traffico fino alle 18 di domani (19 ottobre) per consentire il consolidamento del lavoro. Lo scorso sabato (13 ottobre) si era reso necessario un intervento provvisorio di messa in sicurezza tamponando con asfalto a freddo alcuni tratti di selciato in pietra della via dove alcune pietre smosse creavano pericolo per pedoni e veicoli.