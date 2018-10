La scomparsa di Giampiero Puccetti: il ricordo di Confindustria Toscana Nord

Altre notizie brevi

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:01

Al via con un calendario ricco di appuntamenti per la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno il motto è “Allattamento: base per la vita” partendo dalla considerazione che l’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui...

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:46

Si segnala che da stamattina risulta impossibile contattare il centralino del comune di Lucca e qualunque altro ufficio, sia chiamando da fisso che da mobile, forse a causa del forte temporale di stanotte che potrebbe aver causato problemi alle linee telefoniche. Le linee sono state ripristinate poco prima delle ore 16.

domenica, 30 settembre 2018, 21:34

Francesco Colucci interviene su un aspetto particolare del turismo lucchese: la valorizzazione dei resti dell'antica Roma presenti a Lucca: Sono passato dal vicolo S. Carlo, invenzione dell'allora sindaco Fazzi. Quanto squallore oggi! Tutto abbandonato, saracinesche abbassate e negozi chiusi. Sporcizia ovunque.

domenica, 30 settembre 2018, 14:11

Rovesci e temporali attesi soprattutto su centro-nord della Toscana per tutta la giornata di lunedì 1° ottobre. Un avviso di allerta con criticità 'gialla' emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana avverte che dalla mezzanotte alle 23,59 di domani è previsto un peggiormento del meteo con precipitazioni, più frequenti sulle...

domenica, 30 settembre 2018, 11:54

Domenica 7 ottobre a Lucca importante opportunità per i cantanti in età compresa tra i 14 ed i 25 anni si terrà infatti a Lucca un Casting/ audizione per una la Terza eEizione del la manifestazione canora “Giulietta loves Romeo”, Promossoa ed Organizzata da: Comune di Verona – Afi -...

domenica, 30 settembre 2018, 09:53

Massimiliano Bindocci: Come portavoce del M5S di Lucca volevo fare il mio saluto di benvenuto nell'arena politica lucchese a Domenico Caruso come Commissario Provinciale della Lega. Lucca è un territorio complesso ad egemonia Pd, c'è un grande bisogno che tutte le forze politiche dedichino sempre di più le attenzioni ai...

domenica, 30 settembre 2018, 09:52

"Voglio augurare buon lavoro al nuovo commissario provinciale della Lega Domenico Caruso, con il quale FdI intende portare avanti il lavoro unitario in seno al centro-destra e sedersi quanto prima a un tavolo in vista delle prossime scadenze elettorali comunali, assieme alle altre forze politiche e civiche di area".

sabato, 29 settembre 2018, 21:19

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato traccia un bilancio della visita effettuata dai grillini all'ospedale S. Luca a S. Filippo: Dopo il sopralluogo all'Ospedale S. Luca al quale ha partecipato una qualificata delegazione di parlamentari, consiglieri e attivisti del M5S è arrivato il momento di fare alcune considerazioni.

sabato, 29 settembre 2018, 18:19

Marco Santi Guerrieri, presidente provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, saluta con entusiasmo la nomina di Domenico Caruso a commissario provinciale della Lega Nord Lucca. "Auspico un significativo cambio di passo della Lega sull'intero territorio provinciale - scrive -.

sabato, 29 settembre 2018, 17:56

Matera e Tim insieme per digitalizzare, grazie alla tecnologia 5G, il patrimonio culturale della città, rendendolo fruibile e accessibile al cittadino. Questi sono gli obiettivi del progetto "Matera Immersiva" di cui si parlerà il 4 ottobre a LuBeC, l'incontro annuale dedicato allo sviluppo della filiera beni culturali, tecnologie e turismo,...